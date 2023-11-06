Усім допомогти не зможуть: як в Ірландії скоротять підтримку біженців з України

За словами прем'єра Лео Варадкара, щотижня до Ірландії приїжджають до 800 громадян України, а державними програмами користуються близько 100 тисяч осіб.

У Європі поступово переглядають програми для українських біженців. Наприклад, якщо у Швейцарії обіцяють платити за те, щоб українці повернулися на Батьківщину, то в Ірландії збираються дещо змінити державну програму, в межах якої українцям надають безкоштовне житло. Так влада планує знизити потік українських біженців, повідомляє видання The Irish Times.

Так, за словами прем'єр-міністра Лео Варадкара, обов'язок платити за житло і зміну соціальних виплат уряд збирається запровадити до кінця року. В уряді підрахували, що щотижня до Ірландії в'їжджають від 500 до 800 українців, третина з них — після тимчасового захисту в інших європейських країнах. В Ірландії вже користуються державною підтримкою майже 100 тисяч українців.

"Цифри були дуже великими. Це велике навантаження для нас. Нам потрібно вжити заходів, які сповільнять збільшення цифр, тому в нас буде більше часу, щоб "наздогнати" розміщення та інші питання", — сказав прем'єр-міністр.

За його словами, українці й надалі зможуть користуватися тимчасовим захистом, але в Ірландії тепер збираються враховувати допомогу, яку надають українцям в інших європейських країнах. Так, наприклад, в Ірландії не проти, щоб деякі біженці самостійно оплачували житло.

"Ми не можемо закривати очі на те, що в нас є дефіцит житла. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли розміщуємо людей у наметах і контейнерах", — наголосив він.

За підрахунками місцевих чиновників, близько 14 тисяч українських біженців є працездатними, а зміна соціальних виплат може заохотити людей більше працевлаштовуватися. Наразі щомісячна допомога становить понад 800 євро на людину.

Зазначимо, що ще на початку року ірландський уряд просив біженців не їхати до Ірландії, оскільки немає гарантії, що вдасться знайти житло. За офіційними даними, зараз у вуличних наметах доводиться жити 350 шукачам притулку.

До слова, у вересні Міграційна служба України звернулася до урядів інших держав із проханням не інтегрувати біженців з України. Річ у тім, що за кордоном зараз перебуває близько 8 мільйонів біженців, частина з яких може не захотіти повертатися на Батьківщину.