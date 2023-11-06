В Україні хочуть змінити формат фінансування субсидій: деталі

В Україні вже стартував новий опалювальний сезон, але сім'ї, яким складно оплачувати всі рахунки за комунальні послуги в осінньо-зимовий період, можуть оформляти субсидію. В уряді планують збільшити фінансування субсидій уже 2023 року.

У Міністерстві соціальної політики пропонує, щоб в умовах воєнного стану в Україні фінансування пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг відбувалося не тільки за допомогою бюджетних коштів. Відповідний проєкт постанови опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Що пропонують у Мінсоці

У відомстві хочуть, окрім бюджетних коштів, фінансувати субсидії за допомогою інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі тих, які використовуються за згодою урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Детальні умови реалізації спільного фінансування, категорії одержувачів пільг і житлових субсидій та питання обміну інформацією для виплат за рахунок коштів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, визначаються Меморандумом про взаєморозуміння між стороною-фінансувальницею та Міністерством соціальної політики або Пенсійним фондом України (ПФУ).

Для реалізації програми обробки персональних даних і виплат можуть залучатися уповноважені банки, фінансові установи та поштовий оператор "Укрпошта".

Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту постанови, Мінсоц пропонує змінити нормативи на купівлю домогосподарствами твердого палива на опалювальний сезон. Нові нормативи буде встановлено на такому рівні:

Як зміняться нормативи на купівлю твердого палива на опалювальний сезон Фото: Мінсоцполітики

"Реалізація положень акта вплине на інтереси громадян, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива, оскільки приведення передбачених законодавством гарантій до обґрунтованої фактичної потреби тепла з урахуванням встановленої середньоринкової вартості на тверде паливо, яким забезпечується обігрів житлових приміщень, підвищить рівень довіри населення до уряду. Покращиться фінансове забезпечення вразливих категорій населення, які перебувають в умовах стресової ситуації, спровокованої воєнними подіями в Україні, що торік загострилися з початком холодів", — ідеться в документі.

Нагадаємо, в Україні діють норми, у межах яких можна отримати пільгу на оплату послуг із постачання та розподілу електричної енергії. Водночас економіст Олег Пензін розповів Фокусу, що наступного року може збільшитися кількість охочих отримати допомогу від держави у вигляді субсидії, однак кількість її одержувачів може зменшитися.