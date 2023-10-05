Субсидії не для всіх. Експерти назвали топ причин скасування допомоги

Кабмін встановив вичерпний перелік підстав для відмови у призначенні субсидії. Разом з тим, українців можуть позбавити чи зменшити розмір субсидії після верифікації. Фокус запитав в експертів, що потрібно, щоб не втратити допомогу.

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Субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Крім того, у Постанові КМУ №848 від 21 жовтня 1995 р. є вичерпний перелік підстав для відмови у призначенні субсидії. Про це пише Фокус у новій статті "Субсидії в опалювальному сезоні 2023-2024: порядок перерахування та кому відмовлятимуть частіше".

Партнер, адвокат GRACERS Людмила Куса пояснює, що у призначенні субсидії відмовляють, якщо:

загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. м для квартир та 230 кв. м для будинків;

будь-хто із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності: транспортний засіб , що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше 5 років (крім мопеда і причепа) чи більше, ніж один ТЗ, з року випуску якого минуло менше 15 років (крім мопеда і причепа);

, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше 5 років (крім мопеда і причепа) чи більше, ніж один ТЗ, з року випуску якого минуло менше 15 років (крім мопеда і причепа); у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії і в цьому періоді у них взагалі відсутні доходи або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати , встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; ними або за них не сплачено ЄСВ у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;

або нарахований середньомісячний , встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; ними або за них не сплачено ЄСВ у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців; такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів ;

; будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців здійснив операцію на суму, як перевищує 50 тис. грн;

уповноваженим органом отримано інформацію про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати ЖКП , витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн) на день звернення за призначенням житлової субсидії;

, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн) на день звернення за призначенням житлової субсидії; громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом;

житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом; у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці.

понад три місяці. будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності більше, ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок);

(квартиру, будинок); будь-хто із складу домогосподарства має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн , або ОВДП на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;

, або ОВДП на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень; будь-хто із складу домогосподарства протягом 12 місяців здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

Для призначення субсидій критичною є несплата за ЖКП більше ніж 3 місяці на суму 680 грн Фото: Відкриті джерела

У субсидії можуть відмовити, якщо були не надані всі необхідні документи для її призначення. Зокрема, для цього потрібні:

заява про призначення житлової субсидії;

декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;

довідка про доходи (якщо у декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня у ПФУ та ДФС);

копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності)

договір наймання (оренди) (за наявності);

рішення суду (за наявності)

документи, які можуть підтвердити не проживання особи за місцем реєстрації (за потреби).

"І до початку війни відмовляли у субсидії або скасовували її через заборгованість за сплату комунальних послуг. У період воєнного стану проблема тільки погіршилася. Критичною є несплата більше ніж за 3 місяці на суму боргу 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо не укладено договір про реструктуризацію боргу або сума не підлягала оскарженню", — додав керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Кого можуть позбавити субсидії

Згідно з законодавством, отримувачі субсидії періодично проходять верифікацію. "Якщо під час перевірки будуть виявлені зловживання, то субсидію більше не матимуть декілька категорій: хто приховував дохід або витрати, хто підробив документи та особи, які змінили своє місце проживання, але не попередили, чи збільшилася кількість осіб у домогосподарстві", — пояснив Ігор Ясько.

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Разом з тим, позбавити допомоги можуть, якщо доходи родини збільшаться і витрати на комуналку вже не перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

"Трапляються випадки, коли позбавляють субсидії, наприклад, коли людина не перебуває за місцем реєстрації. Посеред робочого дня телефонують, а нікого немає. Тут ніхто не проживає, тому ми припиняємо виплату субсидій. Це стосується, наприклад, ВПО", — розповів юрист Ростислав Кравець.

Позбавити субсидії можуть, якщо доходи родини зросли й витрати на комірне вже не перевищують 15% середньомісячного доходу

Юрист також зазначив, що виплати, як правило, поновлюють, як тільки будуть надані відповідні підтверджуючі документи.

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Нагадаємо, у урядовому проєкті державного бюджету-2024 на 5%, порівняно з нинішнім роком збільшено видатки на Міністерство соціальної політики. Кошторис відомства складає 469,7 млрд грн.

Також Фокус писав, що заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак заявила, що в Україні не буде нових обмежень для отримання субсидій на комунальні послуги. За її словами, у зв'язку з підвищенням тарифів може бути збільшення витрат.