Субсидії в Україні: чи чекати населенню нових обмежень напередодні опалювального сезону

За словами заступника міністра соціальної політики Дар'ї Марчак, зараз у відомстві підраховують, яку саме суму потрібно закласти для розрахунку субсидій у бюджет на наступний рік.

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В Україні не буде нових обмежень для отримання субсидій на комунальні послуги. У бюджеті на 2024 роки будуть закладені гроші, які виплатять громадянам на оплату комуналки. Про це заявила в ефірі "Українського Радіо" заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

"Щодо субсидій жодних змін, які унеможливили б для когось отримання такої допомоги, не передбачається. Навпаки, ми розуміємо, що у зв'язку з підвищенням тарифів може бути збільшення витрат", — сказала вона.

Вона зазначила, що у відомстві зараз підраховують, яку саме суму потрібно закласти в бюджет на наступний рік. Заступниця міністра також сказала, що уряд обережний з тим, щоб фінансувати субсидії в повному обсязі.

"Але я не бачу жодних причин для переживань. Гроші будуть, субсидії будуть виплачуватися. Жодних обмежень не планується запроваджувати", — розповіла Дар'я Марчак.

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Вона також додала, що механізм виплат субсидій теж не змінився.

"Тобто всі українці з оформленою субсидією, їм нічого робити не потрібно. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії для сім'ї, наприклад після підвищення тарифу", — наголосила Дар'я Марчак.

Ба більше, після підвищення житлово-комунальних тарифів автоматично буде перераховано розмір субсидії, щоб сім'я не платила більше за комуналку.

Зазначимо, що під час опалювального сезону 2022/2023, українцям у середньому виплачували до 1 600 гривень субсидії щомісяця. Але у 2023 році сума, найімовірніше, буде більшою, оскільки подорожчала електроенергія.

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Нагадаємо, з 25 липня українці користуються оновленим механізмом оформлення житлових субсидій. Зокрема тепер для оформлення соцвиплати громадянам уже не потрібно збирати численні довідки.

Також на початку серпня прес-служба Пенсійного фонду пояснила, як оформити пільгу на оплату комунальних послуг. Зокрема, у держструктурі детально описали, як оформити заявку через веб-портал.