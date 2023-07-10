Оформлення субсидії 2023: які норми враховуватимуть для фіндопомоги українцям (відео)

Раніше в Кабінеті міністрів планували підвищити базову норму плати за комунальні послуги до 20%. Фокус розповідає про остаточне рішення уряду.

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Українці, які з огляду на своє складне фінансове становище не можуть самостійно платити за комуналку, будуть і далі отримувати житлову субсидію. Йдеться про домогосподарства, у яких витрати на комуналку перевищують 15% сукупного доходу. Відповідну постанову ухвалив Кабмін України наприкінці червня 2023 року.

У документі сказано, що ці умови не переглядатимуть, поки в Україні діє воєнний стан, а також протягом одного місяця після його завершення або скасування.

"З 1 числа місяця, наступного за місяцем завершення карантину та/або воєнного стану в Україні, базова норма плати за комунальні послуги становитиме 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства", — ідеться в тексті постанови.

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Пільги на комуналку: хто та чому не зможе оформити субсидію

Водночас, як пояснила в ефірі телемарафону голова департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України (ПФУ) Олена Охріменко, якби не рішення уряду, деякі українці більше не могли б розраховувати на державну допомогу, а деяким громадянам розмір субсидії довелося б знизити.

"До початку карантину через COVID-19 обов'язкова базова норма була на рівні 20% середнього сукупного доходу домогосподарства. Коли було запроваджено карантин, норму знизили до 15%. Але планувалося, що із серпня цього року базова норма повернеться до показника у 20%", — розповіла вона.

Як оформити субсидію у 2023-му?

Щоб отримати допомогу на оплату комунальних послуг, українці можуть звернутися із заявою про призначення та надання житлових субсидій та декларацією:

особисто до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або до центру надання адміністративних послуг;

дистанційно, скориставшись порталом "Дія";

на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або через мобільний застосунок ПФУ, або відвідати сервісний центр ПФУ незалежно від місця проживання.

Також бажано підготувати:

договір найму (оренди) житла;

довідку про доходи (якщо в декларації вказані доходи, про які невідомо податківцям і ПФУ);

довідка ВПО;

Нагадаємо, напередодні опалювального сезону 2023/2024 в Україні планують запровадити спрощений механізм оформлення субсидії. Також Фокус розповідав, чи можуть оформити субсидію українці, які проживають в орендованому житлі.