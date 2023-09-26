Скільки електроенергії можна витрачати українцям для субсидії: у ПФУ відповіли
У Пенсійному фонді України нагадали, які норми споживання електроенергії враховуються для виплати субсидії.
Субсидії в Україні надають тільки тим сім'ям, які відповідають необхідним критеріям. Крім того, існує норма, у межах якої можна отримати пільгу на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Скільки електроенергії можна витрачати, щоб отримати субсидію
Якщо в житлі є газові плити та централізоване подавання гарячої води — 70 кВт/год щомісяця на сім'ю з однієї особи, плюс 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 190 кВт/год на місяць.Важливо
Якщо в будинку/квартирі встановлені електроплити і є централізоване постачання гарячої води — 110 кВт/год на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім'ї на будинок, але не більше 230 кВт/год на місяць.
Якщо житло без електроплит, є централізоване постачання холодної води, але немає централізованого постачання гарячої води і немає газових водонагрівальних приладів — 100 кВт/год на місяць на сім'ю з однієї особи і додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім'ї на будинок, але не більше 220 кВт/год на місяць.
У селах і селищах міського типу для громадян, яким держава дозволяє безоплатно освітлювати житло — 30 кВт/год на місяць на людину.
Тобто держава виділяє кошти на домогосподарство в межах лімітів, а якщо споживання виходить за ці норми — їх оплачує субсидіант.
Як оформити субсидію у 2023-му?
Для початку слід написати заяву про призначення та надання житлових субсидій, декларацію та звернутися:
- особисто до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або до центру надання адміністративних послуг;
- дистанційно, скориставшись порталом "Дія";
- на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України або через мобільний додаток ПФУ, або відвідати сервісний центр ПФУ незалежно від місця проживання.
Також бажано підготувати:
- договір найму (оренди) житла;
- довідку про доходи (якщо в декларації вказані доходи, про які невідомо податківцям і ПФУ);
- довідку ВПО.
Нагадаємо, з 25 липня в Україні діє оновлений механізм оформлення житлових субсидій. Зокрема тепер для оформлення соцвиплати громадянам уже не потрібно збирати численні довідки.
Тим часом у Міністерстві соцполітики 22 серпня пояснили, як переселенцям отримати житлову субсидію після переїзду на нове місце проживання.