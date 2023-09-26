Скільки електроенергії можна витрачати українцям для субсидії: у ПФУ відповіли

У Пенсійному фонді України нагадали, які норми споживання електроенергії враховуються для виплати субсидії.

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Субсидії в Україні надають тільки тим сім'ям, які відповідають необхідним критеріям. Крім того, існує норма, у межах якої можна отримати пільгу на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Скільки електроенергії можна витрачати, щоб отримати субсидію

Якщо в житлі є газові плити та централізоване подавання гарячої води — 70 кВт/год щомісяця на сім'ю з однієї особи, плюс 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 190 кВт/год на місяць.

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Якщо в будинку/квартирі встановлені електроплити і є централізоване постачання гарячої води — 110 кВт/год на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім'ї на будинок, але не більше 230 кВт/год на місяць.

Якщо житло без електроплит, є централізоване постачання холодної води, але немає централізованого постачання гарячої води і немає газових водонагрівальних приладів — 100 кВт/год на місяць на сім'ю з однієї особи і додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім'ї на будинок, але не більше 220 кВт/год на місяць.

У селах і селищах міського типу для громадян, яким держава дозволяє безоплатно освітлювати житло — 30 кВт/год на місяць на людину.

Тобто держава виділяє кошти на домогосподарство в межах лімітів, а якщо споживання виходить за ці норми — їх оплачує субсидіант.

Як оформити субсидію у 2023-му?

Для початку слід написати заяву про призначення та надання житлових субсидій, декларацію та звернутися:

особисто до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або до центру надання адміністративних послуг;

дистанційно, скориставшись порталом "Дія";

на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України або через мобільний додаток ПФУ, або відвідати сервісний центр ПФУ незалежно від місця проживання.

Також бажано підготувати:

договір найму (оренди) житла;

довідку про доходи (якщо в декларації вказані доходи, про які невідомо податківцям і ПФУ);

довідку ВПО.

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Нагадаємо, з 25 липня в Україні діє оновлений механізм оформлення житлових субсидій. Зокрема тепер для оформлення соцвиплати громадянам уже не потрібно збирати численні довідки.

Тим часом у Міністерстві соцполітики 22 серпня пояснили, як переселенцям отримати житлову субсидію після переїзду на нове місце проживання.