Повернути податкові перевірки, скоротити видатки бюджету. Чого хоче МВФ та коли надасть гроші

В Україні з понеділка 6 листопада працює місія МВФ, і працівники фонду проводять консультації з владними структурами в межах другого перегляду виконання Україною програми EFF. Ці переговори стануть вирішальними для отримання третього траншу за програмою. Скільки грошей та коли перерахує фонд Україні.

Місія Міжнародного валютного фонду вже працює в Україні. Йдеться про те, що під час другого перегляду програми EFF обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику. Як повідомили в НБУ, у фокусі зустрічей буде ситуація у фінансовому секторі країни, результати оцінки стійкості банківського сектору, реалізація Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Крім того, з представниками фонду обговорять результати переходу до режиму керованої гнучкості курсу, впровадження ризик-орієнтованого нагляду у фінансовому секторі та питання фінансування дефіциту державного бюджету.

Фокус дослідив, які надважливі питання обговорюють з владою представники МВФ та коли Україна може отримати третій транш за програмою EFF.

Виконання "маяків": що необхідно для виділення Україні чергового траншу

Загалом на перемовинах представники МВФ та влади України, насамперед, обговорюватимуть прогрес України у виконанні умов програми та ті результати, яких вдалося досягнути в межах економічної та фінансової політики. Про це Фокусу розповів Максим Самойлюк, економіст ЦЕС.

Місія МВФ має поцікавитися, яким є прогрес у виконанні так званих "структурних маяків", що вказані в умовах програми фонду

"Великий дефіцит бюджету на 2024 рік не є сюрпризом для МВФ, оскільки Україна досі перебуває у стані війни і має потребу у фінансуванні значних обсягів воєнних видатків. Цілком імовірно, що саме потреба в забезпеченні іноземного фінансування – яке також записане у програму МВФ – буде у фокусі перемовин", — каже експерт. Він нагадав: у програму МВФ EFF закладені "структурні маяки" — чіткий перелік реформ з конкретними дедлайнами, які країна має виконати. Перший перегляд програми влітку Україна пройшла успішно. А зараз виконання зобов’язань викликає певні занепокоєння, бо низку маяків виконано не повністю або не вчасно, що за підходом МВФ вважається "не виконаними" маяками.

"Найбільш проблемною є ситуація з поверненням податкових перевірок. Необхідно, щоб у другому читанні ухвалили відповідний законопроєкт №10016-д, який є узгодженим компромісом з партнерами", — зазначив Максим Самойлюк.

Повернення податкових перевірок бізнесу — у фокусі обговорень між Україною та МВФ Фото: З відкритих джерел

Дійсно, законопроєкт про повернення податкових перевірок є одним із "структурних маяків" у межах співпраці України та МВФ. Фінансовий комітет Верховної Ради лише кілька днів тому схвалив законопроєкт №10016-д для розгляду у другому читанні. За словами першого заступника голови комітету Ярослава Железняка, у проєкт були внесені певні зміни порівняно з першим читанням, зокрема, строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопад на 1 грудня, а мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи лишається чинним до грудня 2024 року. Тепер, вочевидь, коли місія МВФ працює в Києві, депутати мають пришвидшити процес голосування за цей документ, адже цей "структурний маяк" має важливу роль для ухвалення фондом рішення про надання Україні третього траншу.

Державний бюджет та борги України: що цікавить фонд та коли Україна отримає кошти

Важливим питанням для МВФ є також ситуація з дефіцитом державного бюджету. У фонді не одноразово казали про необхідність зменшення видатків, проте, наскільки зрозуміло із підготовленого до другого читання проєкту держбюджету на 2024 рік, видатки навіть зросли порівняно із початковою версією документа. Однак експерти вважають, що владі вдасться переконати фонд у реалістичності державного бюджету та наявності джерел фінансування дефіциту.

У Нацбанку повідомили, що з представниками фонду обговорять результати переходу до режиму керованої гнучкості курсу Фото: Слово і Діло

"На мій погляд, головними темами перемовин буде дефіцит бюджету та його покриття різними шляхами. Як досягти цього покриття дефіциту через додаткове фінансування, а також через внутрішні ресурси — ОВГЗ, покращення адміністрування, податкові та митні платежі. Саме цей пункт, принаймні, буде лобіювати українська сторона. Також не виключаю обговорення можливості списання частини зобов'язань. Зараз, коли є проєкт бюджету, українська сторона вже буде намагатися обґрунтувати свої позиції", — пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Співрозмовники Фокусу зазначають, що хоча процес перемовин із фондом навряд чи буде легким, але навіть складне питання джерел фінансування дефіциту державного бюджету не стане перешкодою для отримання Україною третього траншу за програмою з МВФ.

Голосування парламенту за важливі для МВФ проєкти — теж у фокусі перемовин України та фонду Фото: прес-служба ВРУ

"Дефіцит бюджету на 2024 рік — це реально питання, але це не компетенція МВФ. Вони є одним із пазликів цієї картини, на більшу картину вони не впливають і, певно, "ставати в позу", що ми повинні зменшити видатки, бо джерела залучення не гарантовані, вони не будуть. Їх попросили "сильні цього світу" фінансувати Україну, вони фінансують і не дуже пручаються і багато питань не задають", — каже виконавчий директор CASE Ukraine Дмитро Боярчук. На його думку, більш важливе питання на горизонті — це реструктуризація комерційного боргу України.

"У цьому процесі, очевидно, МВФ буде відігравати важливу роль. Але на це зарезервовано цілих пів року у 2024-му році", — каже Боярчук.

Навіть складне питання джерел фінансування дефіциту державного бюджету не стане перешкодою для отримання Україною траншу, вважають експерти

Андрій Шевчишин вважає, що МВФ буде намагатися продавлювати структурні реформи для середньо- та довгострокового економічного зростання України, а також стабільність банківської та фінансової системи.

"Дуже сподіваюсь, що на тлі затримки з допомогою Штатів та Європи буде прийняте позитивне рішення по траншу. Принаймні в поточній ситуації фонд має показати свою підтримку Україні", — впевнений Андрій Шевчишин.

На думку Дмитра Боярчука, третій транш від МВФ Україна отримає, адже зараз фонд не має на меті стимулювати реформи. "Перерахує транш, у них наразі немає мети стимулювати реформи, їх використовують просто, як канал для фінансування, і вони з цим активно справляються. Реформи — це більше фонові розмови, не є пріоритетом поточної роботи МВФ (хоча офіційно все навпаки)", — вважає Дмитро Боярчук.

Україна має солідні міжнародні резерви, що дало змогу НБУ почати заходи щодо керованої гнучкості обмінного курсу, каже директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва Фото: IMF Photo/KIM HAUGHTON

Цілком ймовірно, що кошти третього траншу МВФ перерахує Україні до кінця 2023 року. Що є важливим для країни, бюджет та макрофінансова стабільність якої повністю залежить від коштів іноземних партнерів та міжнародних організацій.

"Життєво важливим для України є отримання всієї запланованої іноземної допомоги. З огляду на те, що ситуація з фінансуванням від США досі є невизначеною, отримання інших траншів, зокрема від МВФ, є дійсно критичним. Загалом, цей транш запланований у розмірі близько 0,9 млрд доларів. Оскільки в цілому Україна працює над виконанням власних зобов’язань, а потреба у фінансуванні викликана війною, ризик не отримати цей транш є низьким", — резюмував Максим Самойлюк.