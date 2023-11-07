Заробити не вийде: як у Москві спровокували зниження цін на нафту

На думку аналітиків, ринки продовжують очікувати, як довго Саудівська Аравія і Росія будуть готові стримувати видобуток "чорного золота".

Рішення Саудівської Аравії та Росії про додаткове скорочення поставок і видобутку нафти до кінця 2023 року не спровокувало серйозних коливань цін на "чорне золото" на світових ринках. Про це пише агентство Reuters.

Так, вранці 7 листопада 2023 року ціна на нафту Brent знизилася на 92 центи — до 84,26 доларів за барель, трохи відновившись після падіння на 1 долар днем раніше. Тим часом американська нафта марки WTI торгувалася на рівні 79,95 долара за барель.

"Вартість нафти знизилася на 1%, нівелювавши більшу частину зростання за 6 листопада. Усе тому, що змішані економічні дані другого за величиною споживача нафти у світі Китаю та побоювання щодо зимового попиту компенсували вплив Саудівської Аравії та Росії, які не хочуть відмовлятися від скорочення видобутку "чорного золота", — сказано в публікації.

При цьому, як пишуть журналісти, нафта може подешевшати ще сильніше вже до грудня, оскільки нафтопереробні заводи в Китаї, як очікується, теж знизять переробку сировини. Через це попит на нафту на світових ринках буде обмежений, а зниження цін продовжиться. На вартість нафти зараз також впливають побоювання, що тепліша, ніж очікувалося, зима може обмежити попит на енергію і паливо.

"Експортні дані Китаю можуть виявитися гіршими, ніж очікувалося, але внутрішній попит, можливо, зростає", — розповів агентству аналітик CMC Markets з Шанхая Леон Лі.

Чому Росія і Саудівська Аравія скорочують видобуток нафти

Напередодні, 6 листопада, дві країни оголосили, що продовжать політику щодо добровільного скорочення видобутку нафти. Очікується, що змін у цьому питанні не відбудеться до кінця 2023 року.

Дії країн, які є найбільшими провідними експортерами "чорного золота", збережуть обмежену пропозицію, оскільки побоювання щодо попиту та економічного зростання продовжують чинити тиск на ринки сирої нафти.

"Це додаткове добровільне скорочення покликане посилити запобіжні заходи, що вживаються країнами ОПЕК+ з метою підтримання стабільності та балансу нафтових ринків", — повідомляло Reuters із посиланням на одне з джерел заяви.

Тим часом РФ вдалося стабілізувати економічну ситуацію всередині країни і налагодити стабільний дохід з продажу газу і нафти навіть в умовах жорстких міжнародних обмежень. Як пише 7 листопада видання The Wall Street Journal, за підсумками жовтня РФ заробила на податках від нафти і газу вдвічі більше, ніж у вересні. А якщо порівняти надходження за жовтень минулого року, то вийде, що країна-агресор збільшила свій прибуток на чверть.

Також нагадаємо, що Фокус розповідав, що журналісти Bloomberg дізналися, що РФ відправляє свою нафту на зберігання в Африку.