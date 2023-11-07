Ігри Кремля: як у Москві використовують санкції, щоб заробляти на нафті

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Захід застосував проти Росії одинадцять санкційних пакетів. Однак повністю паралізувати економіку країни-агресора виявилося куди складнішим завданням.

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Росії вдалося пристосувати свою економіку і налаштувати її більш-менш ефективну роботу навіть в умовах жорстких міжнародних санкцій. Так, наприклад, у жовтні 2023 року РФ заробила на податках від нафти і газу вдвічі більше, ніж у вересні. А якщо порівняти надходження за жовтень минулого року, то вийде, що країна-агресор збільшила свій прибуток на чверть, коли доходи від енергетики сильно знизилися, пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що Ціновий ліміт, запроваджений у грудні минулого року, мав досягти подвійної мети:

забезпечити потік російської нафти на світові ринки, тим самим утримуючи ціни на бензин на низькому рівні;

знизити доходи Москви від кожного проданого бареля "чорного золота".

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Саудівська Аравія та РФ заявили про добровільне зниження видобутку нафти, — Reuters

І спочатку план союзників України працював. Утім, через деякий час у Кремлі зрозуміли, що обходити санкції можна, якщо перекачувати свою нафту на застарілі танкери і продавати сировину зі знижкою. Але попит на нафту на світових ринках поступово збільшувався, що дало змогу РФ скоротити знижки, заробляти на експорті і військовий бюджет країни хоч і поступово, але почав збільшуватися.

Тим часом у США продовжують уважно стежити за діями Росії, але проблема полягає в тому, що більша частина торгівлі російською нафтою відбувається за межами їхньої юрисдикції. Тому адміністрація Джо Байдена і країни-партнери США хочуть зробити так, щоб експлуатація суден, за допомогою яких РФ експортує свою нафту і уникає санкційних обмежень, стала занадто дорогою для Кремля. Тим часом Міністерство юстиції докладає широких зусиль для припинення порушень санкцій щодо російської енергетики.

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Експорт нафтопродуктів із Росії впав до 17-місячного мінімуму, — Bloomberg (інфографіка)

При цьому деякі аналітики вважають, що кількість кораблів у складі судноплавного флоту РФ гарантує, що більша частина її експорту не підпадає під обмеження. Як зазначають журналісти, трейдери обходять цінові обмеження на нафту частково за рахунок штучного завищення вартості морських перевезень.

Нагадаємо, 17 жовтня Фокус писав, що в США хочуть реалізувати план для ще більшого контролю над стелею цін на російську нафту. У Мінфіні країни збираються жорсткіше карати компанії, які не дотримуються санкцій і платять РФ за її нафту. Також Фокус розповідав, що журналісти Bloomberg дізналися, що РФ відправляє свою нафту на зберігання в Африку.