Нові правила митного контролю: які нововведення запрацювали з 7 листопада

З 7 листопада 2023 року в Україні більше не діють норми, які передбачають можливість митного оформлення товарів без їх пред'явлення митниці.

В Україні з 7 листопада 2023 року почали діяти оновлені норми в митному законодавстві. Нововведення торкнулися контролю та оформлення вантажів на імпорт та експорт, повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Зазначається, зокрема, що перевіряти товари на кордоні тепер за новими правилами.

Що змінилося

Повідомляється, що митниця не перевірятиме всі без винятку транспортні засоби, які прибувають на кордон, але водночас зберігається ризикоорієнтований підхід, зазначили у відомстві. При цьому, як зазначили у відомстві, кількість оглядів не має збільшиться.

"Щодо найпоширенішого питання від бізнесу про огляд вантажних транспортних засобів: митницею не буде застосовано огляд 100% транспортних засобів. Натомість залишається ризикоорієнтований підхід. При цьому кількість і моторика спрацьовування профілів ризиків не збільшиться, тож і кількість оглядів не зросте", — сказано в повідомленні.

Зазначається також, що всі митниці вже забезпечили необхідною кількістю пломб, також внесено зміни до графіків роботи терміналів, щоб була можливість вчасно оформляти товари.

"Було вжито й інших заходів, необхідних для сталого функціонування митниці та законного сприяння бізнесу. Також на доступних ресурсах буде поширено інформацію про перелік місць прибуття", — зазначили в Державній митній службі.

Очікується також, що Держмитслужба інформуватиме на офіційних ресурсах, у соцмережах про безоплатні зони митного контролю, де можна буде здійснювати пред'явлення митникам, декларування пломбування експорту без сплати послуг митного терміналу.

Нагадаємо, що в Україні з 2011 року працює система спрощеного митного оформлення, передбачена Митним кодексом України, яка дає змогу будь-якому трейдеру не пред'являти товари митниці. Її мали скасувати ще восени 2022 року. Також Фокус розповідав, які товари не підлягають декларуванню та оподаткуванню.