Робота для українців у ЄС. Як роботодавці винаймають біженців та чи буде більше пропозицій

Європейські роботодавці інколи вказують у своїх вакансіях про готовність наймати українців, але кількість таких вакансій не перевищує 4% від загальної по Європі. Не дивно, що багатьох українців часто цікавить, за якими ознаками можна зрозуміти, що пропонується робота саме для них. Проте експерти радять так питання не ставити і насамперед визначитися із власною кар’єрною стратегією.

Зазвичай українцям у Європі пропонують просту некваліфіковану роботу з досить низькою зарплатою, бо без знання місцевої мови та підтвердженої кваліфікації важко розраховувати на щось більше. Більшість вакансій, які відкриті наразі, переважно для "синіх комірців". Це робота для водіїв різних категорій, комірників, продавців, працівників складу, робітників на виробництво, помічників кухаря. Проте, кажуть експерти, теоретично українці можуть працевлаштуватися у будь-якій галузі та на будь-якому підприємстві: ніхто у Європі не створює "прості" місця роботи спеціально для біженців. Проблема в тому, що у громадян України в Європі завжди була короткочасна стратегія заробляння грошей – заробити якомога більше за обмежений час.

Операція "міграція": українці їдуть далі на захід

Польща зараз відчуває значний дефіцит кадрів, а найчастіше роботодавці стикаються з проблемами пошуку працівників на просту фізичну роботу. Про це інформує Міграційна платформа EWL. За словами директорки рекрутації EWL Мар’яни Семенюк, вже розпочався високий сезон виробництва, на ринку дуже багато пропозицій, проте заповнити робочі місця складно.

Найчастіше європейські роботодавці стикаються з проблемами пошуку працівників на просту фізичну роботу

Серед причин недобору кадрів експерти називають заборону виїзду українських чоловіків за кордон та спрощений доступ громадян України до ринків праці інших країн ЄС. Останнім часом українці охоче користуються усіма можливостями працевлаштування у Європі, виїжджаючи до Німеччини, Нідерландів, тощо. За даними дослідження EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету, від серпня 2022 року із Польщі виїхало 350 тис. осіб, натомість кількість зареєстрованих громадян України у Німеччині зросла на 410 тис.

Від серпня 2022 року із Польщі виїхало 350 тис. осіб, натомість кількість зареєстрованих громадян України у Німеччині зросла на 410 тис.

Дослідники EWL з’ясували, що на рішення біженців обрати Німеччину найбільше впливає соціальний фактор – наявність друзів і знайомих у Німеччині (43%). У трійку найважливіших факторів також увійшли привабливі соціальні виплати та можливість накопичення більших заощаджень.

У більшості українців, які вимушено знаходяться у Німеччині через повномасштабне вторгнення, після оплати усіх витрат, пов’язаних із перебуванням у країні, залишається 494 євро на місяць. 38% респондентів стверджують, що у них залишається понад 500 євро, 28% респондентів — 300 до 500 євро, майже у кожного п’ятого — від 100 до 300 євро. 15% вдається зекономити до 100 євро, натомість у 13% респондентів залишається понад 1000 євро.

На рішення біженців обрати Німеччину впливають три основні фактори: наявність друзів і знайомих у Німеччині, привабливі соціальні виплати та можливість накопичення більших заощаджень

Аналогічне опитування в Польщі показало, що у 59% громадян України після оплати всіх витрат на проживання в Польщі залишається значно менше — близько 111 євро. "Можливість більше заробити і заощадити спонукають українців переїжджати з Польщі до Німеччини. Також Німеччина є у топі зацікавлення роботою серед українців, які перебувають в Україні і шукають можливостей заробити за кордоном", — зазначив директор міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзейчик.

Нестача кадрів: кого шукають польські підприємства

Попри активну міграцію українських біженців всередині Європи, за даними міжнародного сайту з пошуку роботи Jooble, найбільш зацікавлені наймати працівників з України саме роботодавці з Польщі. Сусідня країна, як і раніше, є лідером за кількістю вакансій: у третьому кварталі їх було близько 5300. Середньомісячна зарплата, яку пропонують, становить близько 7000 злотих (1570 євро), хоча, наприклад, водії-українці можуть розраховувати на зарплату 9-12 тис. злотих (2-2,5 тис. євро). Традиційно, найбільше роботи і, відповідно, найвищі зарплати, пропонують компанії у великих містах: Кракові, Вроцлаві, Варшаві, Познані.

У Польщі спостерігається і найвищий рівень зайнятості українських біженців – 65%. Про це свідчать дані звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Також у п’ятірку країн з найбільшою часткою працевлаштованих біженців працездатного віку увійшли Британія (61%), Швеція (56%), Литва (53%), Чехія (51%).

За даними EWL, багато пропозицій роботи у Польщі пропонують у сфері логістики: у зв’язку з наближенням різдвяних свят відкрито багато вакансій з пакування та сортування товарів. Також роботодавці запрошують на просту фізичну роботу на підприємства електроніки, харчової і переробної промисловості. Мінімальна ставка – 21-23 злотих брутто за годину (4,70-5,15 євро). В місяць можна заробити – 4-4,5 тис. злотих на руки (біля 900-1000 євро).

Більшість вакансій для українців у Європі — переважно для "синіх комірців". Фото: Getty Images

З жовтня до кінця грудня 2023 року третина компаній планують збільшити зайнятість, свідчать дані Польської агенції розвитку підприємництва (PARP). Оскільки рівень безробіття у Польщі є одним з найнижчих у Європі та складає 5%, можна прийти до висновку, що польські роботодавці і надалі стикатимуться з проблемою недобору і пошуку працівників. "Наразі кадрова нестача є однією з основних проблем для розвитку польських підприємств", — зазначила Мар’яна Семенюк.

Вакансії у Європі: від швачки до маркетолога

За даними Jooble, працівників з України часто шукають роботодавці з Німеччини, Італії, Угорщини, Румунії, Австрії. Більшість вакансій — переважно для "синіх комірців". Це робота для водіїв різних категорій, комірників, продавців, працівників складу, робітників на виробництво, помічників кухаря. Є також вакансії для більш кваліфікованого персоналу, наприклад, механіків, бухгалтерів, електриків, але таких пропозицій менше. На рівень зарплати впливають знання мови, графік роботи тощо.

У ресторанах майже завжди є вакансії помічників кухарів Фото: УНІАН

Аналітикиня Jooble Вікторія Новосад зазначає традиційне щорічне зростання кількості вакансій у зв’язку з наближенням новорічних свят: європейські роботодавці потребують додаткову робочу силу і починають активно шукати комірників, водіїв доставки, продавців-консультантів.

З боку пошукачів роботи така пропозиція від роботодавців швидко задовольняється, адже пошуки сезонного підробітку та підробітку для студентів, за даними Jooble, зросли на 20% місяць до місяця.

А у третьому кварталі цього року найбільший інтерес з боку пошукачів роботи з України був спрямований на роботу в таких країнах Європи:

Польща: 48 тис. пошукових запитів

Німеччина: 21 тис.

Чеська Республіка: 20 тис.

Об'єднане Королівство: 18 тис.

Угорщина: 17 тис.

Бельгія: 9 тис.

Франція: 6 тис.

Іспанія: 6 тис.

Нідерланди: 4 тис.

Запити кандидатів досить різноманітні — від роботи водієм чи швачкою до розробника в IT і маркетолога.

Короткочасна стратегія заробляння грошей: якомога більше за обмежений час

Експерти кажуть: демографічна криза взагалі та криза нестачі робочих рук зокрема характерна для всієї Європи. "Наприклад, у Німеччині не вистачає робітників у сферах машинобудування, верстатобудування, фармакології, тобто місцеві підприємства потребують висококваліфікованих спеціалістів, які б могли працювати на сучасному обладнанні. Трудові мігранти, зазвичай, відповідних затребуваних кваліфікацій не мають, тому влаштовуються на просту низькокваліфіковану роботу", — зазначив у коментарі Фокусу президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Наближення новорічних свят означає, що європейські роботодавці потребуватимуть додаткову робочу силу

Аналіз вакансій міжнародного сайту з пошуку роботи Jooble показує, що європейські роботодавці лише інколи вказують у своїх вакансіях про готовність наймати українців – кількість таких вакансій не перевищує 4% від загальної по Європі. Не дивно, що багатьох українців часто цікавить, за якими ознаками можна зрозуміти, що пропонується робота саме для них.

Більшість трудових мігрантів не мають ані підтвердженого фаху, ані відповідних знань та навичок, не знають місцеву мову. Тому вони погоджуються на більш просту роботу з низькою оплатою

Василь Воскобойник наголошує: так ставити питання не можна, бо теоретично українці можуть працевлаштуватися у будь-якій галузі та на будь-якому підприємстві. Певні вакансії розраховані або на високу, або на низьку кваліфікацію, і ніхто у Європі не створюватиме прості місця роботи спеціально для українців.

"Інше питання, що більшість трудових мігрантів не мають ані підтвердженого фаху, ані відповідних знань та навичок, не знають місцеву мову. Тому вони погоджуються на більш просту роботу з низькою оплатою, на яку не погоджується місцеве населення. Ба більше: у українських заробітчан завжди була короткочасна стратегія заробляння грошей – заробити якомога більше за обмежений час", — каже Воскобойник.

Також популярне питання, з яким сьогодні стикається переважна більшість українських біженців: чи вчити місцеву мову? Експерт з працевлаштування каже, що це знов-таки залежить від стратегії роботи та заробляння грошей. Якщо людина хоче братися до роботи тут і зараз, вона не буде витрачати час та сили на навчання. Це буде некваліфікована робота, платитимуть за неї значно менше, проте багатьох це влаштовує. Якщо ж горизонт планування більш тривалий, людина націлена залишитися надовго, розвиватися, добре заробляти, то без місцевої мови не обійтися.