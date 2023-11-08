Допомога під час війни: кому з українців виплатять понад 5 тисяч гривень

Фінансові виплати нададуть тим українцям, які раніше не користувалися допомогою від інших міжнародних організацій.

В Україні налічується кілька мільйонів внутрішніх переселенців. Майже всі вони отримують виплати від держави, а також можуть розраховувати на фінансову допомогу від різних благодійних організацій. Так, наприклад, УВКБ ООН виплатить деяким громадянам понад п'ять тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Право на захист", представники якого займаються збором заявок для подальших виплат.

Так, до 10 листопада мобільна бригада благодійного фонду збиратиме заявки від жителів Сумської області. Допомогу можуть отримати ті, хто не отримував раніше допомоги від міжнародних організацій. При цьому середньомісячний дохід сім'ї не має перевищувати 5,4 тисячі гривень на людину.

"Сім'ї, які подали заявку після 1 жовтня до кінця 2023 року, отримають 3,6 тисячі гривень на особу на три місяці і для підготовки до зимового періоду ще 2 220 гривень на кожного", — ідеться в повідомленні.

Подати заявку можуть

ВПО, які переїхали на нове місце після початку російського вторгнення;

громадяни, які не переїжджали, але постраждали від бойових дій у Сумській області,

люди, які повернулися додому після вимушеного переїзду через військові дії.

Допомога надається українцям із такими критеріями вразливості:

батьки-одинаки з дітьми, не старшими за 18 років, та/або членами сім'ї, старшими за 55 років;

сім'ї людей, старших за 55 років, з дітьми, молодшими за 18 років;

сім'ї, які утримують осіб з особливими потребами;

сім'ї, які виховують прийомних дітей.

Як зареєструватися на виплати

Записатися та передати свої дані, які знадобляться для оформлення допомоги, можна за адресою: місто Конотоп, вулиця Богдана Хмельницького, 24. Зробити це можна в такі дні:

9 листопада — з 9 до 18:00;

10 листопада — з 9 до 16:00.

Також із собою потрібно взяти документи. А саме:

ідентифікаційний код;

паспорт або інші документи, що засвідчують особу;

довідка ВПО;

IBAN банківського рахунку;

свідоцтво про народження дітей;

документ про опіку над дитиною;

посвідчення або меддовідка за наявності інвалідності або хронічного захворювання.

"Необхідна присутність усіх членів сім'ї. Для маломобільних людей допускається реєстрація за оригіналами документів за умови надання медичного підтвердження їхнього стану здоров'я", — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що в ООН з жовтня виплачують збільшений розмір допомоги українцям, які постраждали через російську агресію. Також Фокус писав, що вимушеним переселенцям виплачують нову фінансову допомогу в розмірі 40 тисяч грн.