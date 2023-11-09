Пенсії в Україні: кому можуть призначити виплати на пільгових умовах

У Пенсійному фонді роз'яснили, що люди, які отримали стаж на шкідливих і небезпечних виробництвах, можуть вийти на пенсію на пільгових умовах після 50 років.

Незважаючи на те, що в Україні триває війна, її громадянам продовжують призначати і виплачувати пенсії. Деяким категоріям українців можуть призначити виплати на пільгових умовах. Про те, коли це можливо, розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Право на пенсію за віком на пільгових умовах регулюється ч. 2 ст. 114 та Прикінцевими положеннями Закону України № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Законом визначено списки професій, де умови праці становлять небезпеку для життя і здоров'я працівника:

Список №1 — перелік професій з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці;

Список №2 — перелік професій зі шкідливими та важкими умовами праці.

Серед небезпечних професій зазначені фахівці, які працюють у гірничодобувній, металургійній, хімічній промисловості, а також деякі працівники охорони здоров'я, транспорту і пов'язані з атомною енергетикою та радіацією.

У якому віці виходять на пенсію працівники зі Списку №1 (особливо шкідливі та важкі умови праці)

Якщо людина в будь-який період своєї трудової діяльності була зайнята повним робочим днем на шкідливому виробництві з особливо шкідливими і важкими умовами праці, вона може вийти на пенсію в 50 років, якщо в неї накопичилося достатньо страхового стажу:

чоловіки — стаж від 25 років, з них не менше 10 років на шкідливому виробництві;

жінки — стаж від 20 років, з них не менше 7,5 років на шкідливому виробництві.

Якщо загального стажу достатньо, але стажу на шкідливих роботах не вистачає, людина може вийти на пенсію на пільгових умовах за умови, що пільгового стажу є щонайменше половина (для чоловіків — від 5 років, для жінок — щонайменше 3 роки і 9 місяців).

У цьому випадку час виходу на пенсію визначається зниженням встановленого базового пенсійного віку пропорційно стажу:

чоловікам — на 1 рік за кожен рік роботи на шкідливому виробництві;

жінкам — на 1 рік 4 місяці за кожен рік такої роботи.

У якому віці виходять на пенсію працівники зі Списку №2 (шкідливі та важкі умови праці)

Для тих, хто працював за професією, зазначеною у Списку №2, передбачено вихід на пенсію на пільгових умовах у 55 років.

Для цього необхідна така кількість страхового стажу:

чоловіки — загальний стаж від 30 років, з них не менше 12,5 років на шкідливих роботах;

жінки — загальний стаж від 25 років, з них не менше 10 років на шкідливих роботах.

Якщо стажу на шкідливих роботах недостатньо, але є не менше половини (для чоловіків — від 6 років і 3 місяців, для жінок — не менше 5 років), пенсійний вік від базового зменшується так:

чоловікам — на 1 рік за кожні 2,5 року важких робіт;

жінкам — на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи.

Умови призначення пенсії за віком на пільгових умовах

Щоб стаж на шкідливому виробництві враховувався при призначенні пенсії на пільгових умовах, на підприємстві має проводитися атестація робочих місць за умовами праці. Таку атестацію проводять один раз на п'ять років.

Якщо з якихось причин підприємство або організація не пройшли атестацію, спеціальний стаж під час нарахування пенсії зараховуватися не буде.

Під час подання документів до Пенсійного фонду для призначення пенсії, окрім звичайного переліку документів, потрібно подати й документи, що підтверджують атестацію робочого місця, як такого, що має шкідливі та важкі або особливо шкідливі та особливо важкі умови праці.

Виняток становить стаж, отриманий на шкідливих і важких роботах до 21 серпня 1992 року. Він зараховується без підтверджувальних документів про проведену атестацію робочого місця.

Якщо підприємство, на якому отримано пільговий стаж, розташовується на тимчасово окупованих територіях або в районах проведення бойових дій, право на призначення пенсії на пільгових умовах підтверджується, якщо дані про такий стаж є в загальному державному реєстрі застрахованих осіб.

Також пільговий стаж можна підтвердити уточнюючою довідкою, отриманою на підприємстві або в його правонаступника. У разі ліквідації підприємства, такий стаж підтверджується спеціальною комісією при ПФУ.

У довідці мають бути зазначені:

періоди роботи, які вважаються пільговим стажем;

професія або посада на шкідливому або важкому виробництві;

характер виконуваних робіт;

посилання на зазначення таких робіт у списках професій, за якими передбачено пільговий стаж;

наявні первинні документи про пільговий стаж, на підставі яких видано довідку.

Нагадаємо, деякі українці зможуть отримувати більшу пенсію вже в листопаді. Завдяки додатковим надбавкам до пенсії українські пенсіонери мають можливість помітно збільшити розмір своїх пенсійних виплат. Деякі з цих доплат нараховуються автоматично, тоді як для інших потрібно надати спеціальні довідки до Пенсійного фонду України.

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