Дорога картопля: чому стрімко дорожчає популярний серед українців овоч

Фермери пояснюють, що підвищувати ціни на картоплю їм дає змогу високий попит і скорочення пропозиції цієї продукції на ринку.

Зазначається, що ціни на картоплю зросли, оскільки до закупівель долучилися як великі оптові компанії, які хочуть заповнити продукцією сховища, так і роздрібні супермаркети, яким картопля потрібна для поточних продажів. Про це повідомляє EastFruit.

З огляду на це вартість якісної картоплі нині коливається на рівні від 8 до 12 гривень за кілограм (0,22-0,33 долара за кілограм). За підрахунками аналітиків, така ціна, в середньому, на 17% вища, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами фермерів, ціни підвищуються не тільки на тлі високого попиту. Річ у тім, що зараз відбувається скорочення пропозиції картоплі на ринку, оскільки збиральна кампанія в більшості регіонів країни вже фактично завершується.

"Також більшість великих виробників продовжують стримувати продажі картоплі, що зі свого боку тільки підстьобує зростання цін у цьому сегменті. За словами самих фермерів, у поточному сезоні дуже високий відсоток некондиційної продукції, яка не придатна до закладання на тривале зберігання", — сказано в публікації.

Експерти кажуть, що зараз картопля в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж в аналогічний період 2022 року. При цьому багато виробників не збираються знижувати ціни на якісну картоплю, а навіть навпаки — планують і далі підвищувати цінники.

Чому восени в Україні подорожчають багато овочів

Як правило, в осінньо-зимовий період зростають ціни, починаючи з овочевої групи. Хоча овочів цього сезону було достатньо, але погодні умови змушують фермерів складати продукцію в сховища.

"Відповідно, будуть додаткові витрати для товаровиробників — зберігання, утеплення, підтримання температури... Жовтень — листопад може принести здорожчання овочів, окрім картоплі та цибулі, в середньому на 5 — 7%. А тепличні овочі в осінньо-зимовий період можуть подорожчати на 30 — 40%", — пояснив Фокусу заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що в Україні за підсумками 2023 року очікується рекордний урожай гречки. Це, зокрема, пояснюється тим, що навесні сільгосптоваровиробники збільшили площу посіву гречки на 20 тисяч гектарів, до 141,5 тисячі гектарів.