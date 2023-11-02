Головний фактор інфляції: у Мінекономіки розповіли, що буде з цінами далі

У Міністерстві економіки вважають, що війна, яка триває, вже сформувала специфічні умови функціонування споживчого ринку.

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Через повномасштабну війну 2022 року українці зіткнулися з різким зростанням цін на широкий асортимент товарів і послуг, включно з базовими товарами. Однак зараз ситуація дещо покращилася, оскільки запрацювали чинники впливу на інфляцію під час війни. Крім того, до них додався ще й фактор мирного часу — сезонність. Про це йдеться в "Огляді інфляції" Міністерства економіки України.

Так, за даними відомства, у вересні після двомісячної дефляції споживчі ціни очікувано повернулися до зростання — на 0,5% за даними Держстату (-1,4% у серпні та -0,6% у липні).

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"Загалом зростання цін залишалося в тренді, що відповідає показникам інфляційної динаміки та таргетам мирного часу — від початку року споживча інфляція становить 3%, а річні темпи сповільнилися до 7,1% (з 8,6% попереднього місяця)", — сказано в документі.

У Мінекономіки зазначають, що у вересні ціни на товари та послуги зросли, але незначно через сезонний фактор (подорожчали послуги освіти, а також одяг і взуття).

А от на продовольчому ринку спостерігалася дефляція (завдяки новому врожаю ситуація на ринку стабілізувалася), яка частково компенсувала інфляційну складову в певних сегментах послуг і непродовольчого ринку. Оскільки війна з Росією триває, то на споживчому ринку вже сформувалися специфічні умови.

"Стриманий попит воєнного часу мотиваційної та міграційної природи за практичної сталості курсових і монетарних умов зумовив можливість прояву "мирного" фактора — сезонності, що відповідно до календарного періоду й визначила різноспрямований рух цін у різних сегментах споживчого ринку", — наголошується в огляді.

Водночас цілий комплекс факторів впливу створює поле стабільності внутрішніх споживчих цін. Тому надалі, як очікується, посилиться тренд щодо загального уповільнення річних темпів інфляції.

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"Надалі динаміка споживчих цін залежатиме насамперед від можливості значних змін, у т.ч. форс-мажорної природи, у сформованих умовах функціонування економіки. У разі їх відсутності, або ж за вельми незначного їхнього рівня, з огляду на те, що прояв сезонності не порушено, цілком ймовірно, темпи зростання цін будуть у межах, характерних для останніх мирних років", — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, в НБУ нещодавно покращили прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4,9%. А наступного року, як вважають у Нацбанку, показник ВВП покращиться ще на 3,6%.

Також нагадаємо, що в листопаді ціни на комунальні послуги для споживачів не зміняться, але у 2024 році тарифи зростуть.