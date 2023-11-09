В Україні змінюють максимальну вартість електроенергії для бізнесу: як зміняться ціни

До кінця 2023 року прайс-кепи для бізнесу буде збільшено до 23%. Розмір подорожчання залежить від конкретного часу доби.

З 30 листопада 2023 року на українському ринку електроенергії відбудуться деякі зміни. Зокрема, буде підвищено цінові обмеження — прайс-кепи. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП),

Так, члени комісії погодили нові граничні ціни для ринку "на добу наперед" і внутрішньодобового ринку на наступному рівні (верхні):

з 23:00 до 07:00 — 3 тисячі гривень за МВт/год;

з 07:00 до 08:00 — 5,6 тисячі гривень за МВт/год;

з 08:00 до 11:00 — 6,9 тисячі гривень за МВт/год;

з 11:00 до 17:00 — 5, тисячі гривень за МВт/год;

з 17:00 до 23:00 — 7,5 тисячі гривень за МВт/год.

Тим часом нижня межа буде такою:

протягом доби — 10 гривень за МВт-год.

Рішення Нацкомісії означає підвищення прайс-кепів у ранкові години пік на 23%, а у вечірні — на 4%. На балансуючому ринку максимальна гранична ціна так і становить 125% від ціни ринку "на добу наперед", мінімальна — 0,01 грн за МВт/год.

"Це рішення необхідне для подальшої лібералізації ринку електричної енергії, а також синхронізації стандартів роботи на українському ринку з європейськими, що є обов'язковою умовою набуття Україною членства в ЄС", — ідеться в повідомленні.

Зміни набудуть чинності з 30 листопада 2023 року.

Зазначимо, що з 1 листопада деякі непобутові споживачі почнуть платити за світло більше. Як зазначили в компанії Yasno, що входить до групи ДТЕК, зміни відбуваються згідно з рішенням Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

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