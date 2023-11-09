Як у 2020 році: в Україні підрахували, який зараз рівень інфляції та що з цінами

На споживчому ринку в жовтні найбільше зростання демонстрували такі продукти, як овочі та яйця. Вони подорожчали на 14 і 10% відповідно.

Повномасштабна війна з Росією сильно підкосила економічне зростання України у 2022 році. Однак зараз ситуація поступово вирівнюється, оскільки нашій країні завдяки фінансовій підтримці з боку західних партнерів вдалося зупинити падіння економічних показників. Як підсумок, уже в жовтні 2023 року споживча інфляція в Україні в річному вираженні (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) сповільнилася до 5,3% після 7,1% у вересні — це найнижчий показник із грудня 2020 року, повідомляють у Державній службі статистики (Держстат).

Зростання споживчих цін в Україні в жовтні 2023 року прискорилося до 0,8% порівняно з 0,5% у вересні. Фото: Держстат

Як свідчать дані Держстату, порівняно із серпнем інфляція становила 0,8%, а з початку року — 3,8%. На споживчому ринку в жовтні найбільше зростання — на 14% і 10% — продемонстрували овочі та яйця, але вони все одно на 15-20% дешевші, ніж були торік.

Зазначається, що до повномасштабної війни інфляція на рівні 5% (плюс-мінус 1 процентний пункт.п.) розглядалася Нацбанком як оптимальна в середньостроковій перспективі. Але зараз дієвість ринкових інструментів знижується, а висока невизначеність в умовах повномасштабних бойових дій унеможливлюють здійснення традиційної монетарної політики.

Інфляція в Україні: про що говорять дані Нацбанку

В останньому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ повідомлялося, що рівень споживчої інфляції в річному вимірі в Україні за підсумками вересня 2023 року становив 7,1%.

"Для утримання помірної інфляції НБУ й надалі забезпечуватиме достатню привабливість гривневих активів та зберігатиме активну присутність на валютному ринку", — зазначили в НБУ.

Тим часом аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital поліпшили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні та інфляції до кінця 2023 року. Тепер експерти вважають, що реальний ВВП країни 2023 року зросте на 4,5% з року в рік (р/р), тоді як торік показники ВВП впали майже на 30%.

Також за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, через вторгнення РФ Україна втратила третину ВВП, а на оборону витрачає більше, ніж заробляла в мирний час.