Пенсії в Україні: які категорії можуть отримати виплати достроково

Окремі громадяни можуть отримати пенсію достроково. Страховий стаж в Україні щороку зростає, а до 2028 року він сягне 35 років.

Пенсії в Україні громадяни зазвичай отримують після 60 років, але для певних категорій існує можливість отримати виплати раніше. Подробиці повідомив 24 Канал.

При досягненні 30 років страхового стажу українці у віці 60 років можуть вийти на пенсію за віком. Страховий стаж в Україні щороку зростає, а до 2028 року він сягне 35 років.

Пенсія за віком надається не усім після 60 років. Це можна зробити у 63 та 65 років відповідно. Якщо до 65 років людина не зможе підтвердити наявність 15 років стажу, пенсії не отримає. У такому разі надається соціальна допомога від держави.

Окремі громадяни можуть отримати пенсію достроково. Це стосується таких категорій:

інваліди із зору I групи: жінки – 40 років, страховий стаж – 10 років; чоловіки – 50 років за наявності 15 років страхового стажу;

за особливим станом здоров'я: чоловіки – 45 років за наявності не менше 20 років страхового стажу; жінки – 40 років за наявності не менше 15 років страхового стажу;

пенсію в Україні раніше відповідних термінів можуть отримувати й військовослужбовці. Йдеться про тих, хто брав участь у забезпеченні національної безпеки та оборони і має статус учасника бойових дій (УБД);

матері, у яких п'ятеро або більше дітей, виховали їх до 6-річного віку. Це стосується й батьків дітей з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до 6-річного віку: матері – 50 років, не менше 15 років страхового стажу; татусі – 55 років, не менше 20 років страхового стажу;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, постраждалі: жінки – 50 років, страховий стаж – 20 років; чоловіки – 55 років за наявності страхового стажу 25 років.

Фокус 9 листопада дізнався, як оформити пенсію в Україні, якщо не вистачає стажу. За інформацією ПФУ, страховий стаж для призначення пенсії можна докупити як собі, так і третім особам, якщо інформація про них є в реєстрі соцстрахування.