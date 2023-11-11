Частина Києва залишиться без гарячої води та опалення: що сталося

Ремонтні роботи триватимуть щонайменше дві доби. Без опалення та гарячої води частково залишаться мешканці одразу чотирьох районів Києва.

У частині Києва не буде опалення та води через проведення технічних робіт. Подачу тепла мають відновити 13 листопада. Про це повідомляє пресслужба "Київтеплоенерго".

На вихідних мешканці декількох районів Києва тимчасово будуть без тепла через технічні роботи на одному з теплоджерел. Вони триватимуть з 6 ранку 11 листопада до 6 ранку 13 листопада. Мова йде частково про такі райони:

Печерський;

Голосіївський;

Соломʼянський;

Дніпровський.

Як повідомляють в "Київтеплоенерго", ремонтні роботи потрібні для підвищення надійності теплопостачання під час опалювального сезону. Також на час робіт буде зупинене постачання гарячої води. В КМДА також підтвердили інформацію й пишуть, що фахівці працюють в посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання води та тепла.

Допис КМДА про технічні роботи на одному з обʼєктів

Нагадаємо, 11 листопада в ЗМІ писали, що в Україні почнуть видавати третю платіжку за газ в межах реформи ринку природного газу.

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