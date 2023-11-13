Має відбутися індексація: якою буде мінімальна пенсія у 2024 році

Пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років, матимуть незначні підвищення виплат. Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати — це два показники, які визначають розмір індексації відповідно до закону.

У Державному бюджеті на 2024 рік передбачене зростання соціальних виплат, зокрема й пенсій. Мінімальну пенсію підвищать разом із прожитковим мінімумом осіб, які втратили працездатність. Відбудеться індексація пенсій, повідомляє "24 канал".

Якою буде мінімальна пенсія у 2024 році

У Держбюджеті на 2024 рік встановлено розмір прожиткового мінімуму для різних суспільних груп. З січня в Україні зросте прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Саме таку суму отримуватимуть люди, яким призначено мінімальну пенсію.

Індексація пенсій

Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати — це два показники, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років, матимуть незначні підвищення пенсії. Міністерка Оксана Жолнович пояснила, що така ситуація складеться через недостатнє фінансування,

За її словами, найменша індексація виплат буде у людей, які вийшли на пенсію в останні три роки: "… їхні виплати відповідають ринку… людина отримує пенсію за формулою, де базою для нарахування пенсії є середня зарплата за останні три роки. Індексація пенсій проводиться на рівень інфляції відповідно до останніх трьох років. Тобто системно занижували пенсію такій категорії громадян. І в результаті в нас є люди, які отримують 2 500 гривень".

Нагадаємо, 10 листопада у Раді розповіли, кому збільшать, а кому зменшать пенсії у 2024 році. Нардепка Роксолана Підласа наголосила, що в бюджет заклали й видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Також наступного року планується запуск реформи солідарної пенсійної системи.