Пенсія в Україні: у Раді розповіли, кому їх збільшать, а кому зменшать у 2024 році

Нардепка Роксолана Підласа наголосила, що в бюджет заклали й видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Також наступного року планується запуск реформи солідарної пенсійної системи.

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Верховна Рада України ухвалила у другому читанні проєкт закону "Про державний бюджет України на 2024 рік". За відповідний законопроєкт №10000 проголосувало 276 народних депутатів. Про те, як зміняться пенсії та соціальні виплати у 2024 році розповіла голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, повідомляє пресслужба Апарату ВР.

За її словами, пенсії, зарплати лікарям і вчителям, а також соціальна допомога — це захищені статті видатків, усі вони зберігаються.

Окрім того, Підласа зазначила, що з 1 березня планується індексація пенсій.

"Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року", — йдеться у повідомленні.

Депутати працюють над справедливою для всіх пенсією

Також нардепка наголосила, що в бюджет заклали й видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Також наступного року планується запуск реформи солідарної пенсійної системи.

"Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій", — каже Підласа.

За її словами, усе це робиться, аби солідарна пенсійна система була більш справедливою.

Також наступного року продовжаться виплати внутрішньо переміщеним особам. Наразі таких людей обліковується в державі близько двох мільйонів. На їхню підтримку в бюджеті закладено 57,6 млрд гривень.

Нагадаємо, аналітична платформа "Опендатабот" повідомила, що у третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні становила 5350 гривень або 146 доларів. Зараз цю або вищу суму отримують трошки більше третини всіх пенсіонерів, що складає 3,57 мільйона осіб.

Також раніше повідомлялося про те, чи варто чекати підвищення мінімальної пенсії у 2023 році.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як зміняться пенсії українців з 1 серпня і хто отримає надбавки.