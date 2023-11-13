Дороге молоко і дешеві яйця: як за рік змінилися ціни на продукти в Україні

Попри те, що українці часто скаржаться на непомірні ціни в магазинах, дані Державної служби статистики свідчать, що вартість деяких продуктів у магазинах навпаки — дешевшають.

Хоча інфляція в Україні сповільнюється, за рік (з жовтня 2022 по жовтень 2023 року) подорожчали майже всі продукти, послуги та товари. Про це свідчать дані Держстату.

Як змінилися ціни за рік

Загалом динаміка зростання цін почала сповільнюватися. Наприклад, у вересні 2023-го показники зростання були на рівні 7,1%, тоді як останній місяць літа — 8,6%, а в липні — 11,3%. Найбільше підвищилися ціни на послуги ресторанів і готелів — на 15,4%. На понад 10% додали у вартості:

житлово-комунальні послуги — на 13,1%;

освіта — 12,7%;

товари та послуги — 12,4%;

безалкогольні та алкогольні напої, тютюнові вироби — 11%.

Продукти в період з жовтня минулого року і до жовтня 2023 року подорожчали, загалом, на 2%. Фото: Держстат

За послуги у сфері охорони здоров'я українці тепер платять на 9,1% більше. Послуги транспорту (пальне, масло, залізничні та автоперевезення) — на 6,8%. Зв'язок за рік подорожчав на 4,5%.

Також підвищилися ціни на:

побутові предмети і техніка, утримання житла — 2,5%;

харчові продукти — 2%;

сфера відпочинку та культури — 0,6%.

Водночас продовжує дешевшати одяг і взуття. Купуючи ці товари, громадяни витрачають на 4,2% менше.

Що відбуваються з цінами на продукти

За даними Держстату, продукти в період з жовтня минулого року і до жовтня 2023 подорожчали загалом на 2%. У лідерах тут — м'ясо та м'ясопродукти, які додали в ціні на 13,7%. На понад 10% подорожчали такі продукти:

9,7% — молоко;

9,4% — масло;

8,7% — хліб;

8,3% — сир і кисломолочний сир;

6,6% — риба та продукти з риби;

1,7% — макарони.

Але є й продукти, які подешевшали. Наприклад:

овочі — на 20,2%;

яйця — на 15,2%;

масло — на 11,4%;

фрукти — на 7,6%;

хлібопродукти — на 1,8%;

цукор — на 0,6%.

Що відбувається з інфляцією

За даними Держстату, у жовтні 2023 року споживча інфляція в Україні в річному вираженні (якщо порівняти з аналогічним місяцем минулого року) сповільнилася до 5,3% після 7,1% у вересні.

Зазначається, що до повномасштабної війни інфляція на рівні 5% (плюс-мінус 1 відсотковий пункт) вважалася Національним банком України (НБУ) як оптимальна в середньостроковій перспективі.

Раніше аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital поліпшили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні та інфляції до кінця 2023 року. За підрахунками аналітиків, реальний ВВП країни 2023 року зросте на 4,5%, хоча ще 2022 року показники ВВП впали майже на 30% через повномасштабне вторгнення Росії.