Додаткові виплати військовим: хто може отримати та як їх оформити

Українські військовослужбовці, які не використали свою відпустку, можуть отримати компенсацію від держави за неї. Однак гроші виплачують лише тим, хто відповідає кільком умовам.

Українські військові можуть отримати додаткові виплати та компенсації. У тому, хто може претендувати на гроші та що треба для цього робити, розібралися журналісти "24 каналу".

Кому виплачують компенсації?

Відповідно до закону виплати можуть отримати військовослужбовці, які були звільнені зі служби та не використали дні щорічної відпустки. Йдеться про бійців, які мають дітей або дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи.

Також на компенсацію можуть претендувати військові, яких звільнили за віком або станом здоров’я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або зі скороченням штату, через проведення організаційних заходів. Українці, які відповідають цій умові, можуть отримати 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Якщо військовий не використав дні щорічної відпустки та загинув, держава теж виплачує компенсацію. Гроші можуть отримати члени його родини.

Як отримати виплати?

Для того, щоб отримати компенсацію за невикористані дні відпустки, захисники мають надати рапорт командиру військової частини.

У документі потрібно зазначити:

дату звільнення зі служби;

кількість днів невикористаної відпустки за кожен рік;

підставу звільнення з військової служби;

норму закону, яка передбачає виплату.

Кошти виплачують Міноборони та інші військові формування або правоохоронні органи.

Нагадаємо, Міноборони розширило список категорій військовослужбовців, які можуть претендувати на додаткову винагороду за службу у воєнний час. Окрім того, сума державних виплат була збільшена.

В Україні виплатили понад 123 мільйони гривень додаткової винагороди військовим, які не брали участь в боях. Інформація про це викрилась завдяки перевірці Міноборони, яка торкнулася приблизно 40 частин ЗСУ.