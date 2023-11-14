У Мінсоці хочуть змінити підхід до розрахунку субсидій на тверде паливо: що зміниться

У Мінсоцполітики пропонують змінити підхід до затвердження соціальної норми твердого палива для надання пільг та житлових субсидій, виходячи з його теплоємності, а не ваги. Фокус дізнався, як це вплине на розмір субсидій та пільг.

У Міністерстві соціальної політики підготували проєкт постанови "Деякі питання надання населенню пільг і житлових субсидій на придбання твердого палива", яким пропонують змінити концепцію розрахунку соціальної норми твердого палива для надання пільг та житлових субсидій, виходячи з його теплоємності. Про це пише Фокус у новій статті "Субсидії по-новому: як в уряді планують змінити нормативи та формат фінансування виплат".

Зокрема, визначати соціальну норму твердого палива у відомстві пропонують, виходячи з теплоємності окремо вугілля та деревини. "Річ у тім, що теплоємність різних видів палива різна. Вугілля має теплоємність в середньому в 3,0 — 3,5 рази вищу, ніж дрова. Відповідно для опалення одного й того ж приміщення потрібна різна кількість вугілля та дров. Автори постанови спочатку розрахували необхідну кількість калорій для опалення житла, а вже потім розрахували необхідну для цього кількість вугілля та дров", — пояснив Фокусу кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Оскільки вугілля має вищу теплоємність, його потрібно менше, ніж дров, для опалення одного й того ж приміщення

Таким чином, відомство ініціює встановити такі мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом:

для надання пільг — обсяг твердого палива, яке може виділити 12 064 500 Ккал тепла (яке орієнтовно можна отримати із 6,22 т свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50% або 1,87 т кам’яного вугілля, що представлені на ринку України) на домогосподарство на рік;

(яке орієнтовно можна отримати із 6,22 т свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50% або 1,87 т кам’яного вугілля, що представлені на ринку України) на домогосподарство на рік; для надання житлових субсидій – обсяг твердого палива, яке може виділити 14 367 096 Ккал тепла на домогосподарство на рік (яке орієнтовно можна отримати із 7,41 т свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50% або 2,23 т кам’яного вугілля, що представлені на ринку України).

Якщо врахувати, що для родини з 2-х осіб соціальна норма житла для надання субсидій становить 62,52 м2, а для пільг – 52,5 м2, то соціальний норматив для обігріву житлового приміщення протягом опалювального сезону становитиме:

на надання пільг – на вугілля – 1,87 т, на дрова – 6,22 т;

на надання субсидії: на вугілля – 2,23 т, на дрова – 7,41 т.

Обсяг твердого палива, на яке надається субсидія на опалювальний сезон підвищили з 2 т до 2,23 т вугілля та 7,41 т деревини

Також автори проєкту ініціюють перегляд граничного ліміту цін на тверде паливо з урахуванням нового підходу. Зокрема, пропонується встановити у 2023 році ціни окремо на вугілля і дрова на рівні середньоринкових:

9 609 грн – за 1 т вугілля;

1 494 грн – за 1 т деревини.

Субсидії зростуть: який вплив матиме нововведення

Як зауважила Фокусу судова юристка Альона Осколкова, житлова субсидія надається один раз на рік для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та призначаються, якщо домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

Субсидія на тверде паливо надається, якщо у будинку не використовується газове опалення Фото: Pexels

Згідно з проєктом постанови, норми палива для опалення житла твердим паливом підвищені, особливо суттєво для опалення дровами. "У розрахунку на родину з 2-х осіб обсяг твердого палива, на яке надається субсидія (на опалювальний сезон), становитиме 2,23 т вугілля або 7,41 т деревини (нині — 2 т твердого палива незалежно від виду), де гранична вартість твердого палива, на яке надається субсидія, сягає 9 609 грн за 1 т вугілля та 1 494 грн за 1 т деревини (нині — 3 486,44 грн за 1 т твердого палива незалежно від виду)", — пояснила вона.

При цьому, продовжила Осколкова, загальний граничний розмір субсидії, яка може бути надана (нині — 6972,88 грн) без урахування норми обов’язкового платежу, який має сплатити родина самостійно, і який не має перевищувати 15% її сукупних доходів, становитиме:

21 428,07 грн — у разі придбання вугілля;

11 070,54 грн — у разі придбання деревини.

Граничний розмір субсидії зросте з 6972,88 грн до 21 428,07 грн — у разі придбання вугілля та до 11 070,54 грн — у разі придбання деревини

"В подальшому вартість палива буде індексуватися відповідно до зростання споживчих цін, що дасть можливість щороку коригувати розмір субсидії відповідно до індексу інфляції. В цілому слід відзначити, що новий підхід дозволить підвищити розмір субсидій та полегшить життя малозабезпеченим людям", — резюмував Хмелевський.

Нагадаємо, отримати субсидію в застосунку "Дія" стане простіше завдяки новій послузі, яку вже тестують в Україні. Подання заяви стане втричі швидшим і займе всього 10 хвилин.

Також Фокус писав, що наразі субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг користуються 1,3 мільйона сімей, їх середній розмір — 760 гривень. Також 1,2 мільйона родин отримують пільги на оплату ЖКП, які в середньому становлять — 850 грн на місяць.