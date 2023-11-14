Продаж яхти Медведчука: Україна перенесла реалізацію арештованого майна на Prozorro

Рішення АРМА щодо реалізації арештованого майна на Prozorro надасть можливість реалізувати 92-метрову яхту Royal Romance сім'ї Віктора Медведчука, вартість якої оцінюється у 200 млн євро.

Перенесення усіх продажів арештованого майна на електронну платформу Prozorro дозволить продати 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука. Про це повідомляє Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Процедура здійснюватиметься за нормами європейського законодавства. Це рішення дало змогу дотримуватися справедливих та конкурентних правил для усіх інвесторів та потенційних покупців арештованих активів. Ухвалення таких зміни дозволить повернути довіру до конкурсів з реалізації арештованих активів, що в умовах війни прискорить темпи наповнення державного бюджету.

Продаж арештованого майна — заява Думи

Керівниця Агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума прокоментувала ініціативу. З її слів, правила тепер надійні та прозорі, що дозволить покращити роботу.

"Майбутній вплив цих іновацій – неможливо переоцінити", – повідомила вона у Telegram.

Дума додала, АРМА й надалі проводитиме системну роботу всередині країни та за її межами для повернення вкраденого до України. Структура вже співпрацює з правоохоронними органами та міжнародними інституціями щодо реалізації поставленої мети. Таке рішення дозволить реалізувати підсанкційне майно.

Продаж яхти Royal Romance Медведчука

Рішення АРМА щодо реалізації арештованого майна на Prozorro дозволить продати 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та перебуває у Хорватії. У квітні 2022 року суд передав це судно в управління АРМА для її реалізації, але механізмів для здійснення процедури не було.

Яхта Royal Romance Фото: АРМА

В АРМА переконані, що нове рішення дозволить отримати кошти від реалізації арештованого майна без його переміщення на територію України, що неможливо під час війни. Вартість яхти оцінюється у 200 млн євро. Ці кошти підуть на посилення обороноздатності України.

Фото: SUPER YACHT FAN

Нагадаємо, у квітні 2022 року у ДБР повідомили, що суд заарештував 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна сім'ї Медведчука. Загалом це 26 автомобілів, 23 будинки та яхта.