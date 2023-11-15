Долар вже дорожче за 38 гривень: що відбувається з курсом та чи зросте попит на валюту

На готівковому ринку паніки чи ажіотажу у середині листопада немає, проте експерти попередили про можливий рух курсу вище позначки 38 гривень за долар. Що відбувається з курсом та який вплив на нього має дозвіл населенню купувати безготівкові долари та євро?

У листопаді на готівковому ринку ситуація стабілізувалась, а різких коливань не відбувається, хоча гривня й показує ознаки девальвації й навряд чи буде зміцнюватися протягом листопада-грудня. Про це йдеться у новому огляді Фокусу "Утримати курс. Що впливає на валютний ринок в листопаді та чи буде долар дорожчати".

Як розповіла Фокусу директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, є кілька чинників, що стримують зростання готівкового курсу.

"Сильним стримуючим чинником є безготівкові канали купівлі валюти населенням. Тут останнім часом спостерігається тенденція до посилення конкуренції між банками. Вже 47 установ з 64 платоспроможних банків пропонують клієнтам купити безготівкову валюту в межах 50 тис. грн. Це змушує банки покращувати пропозиції для клієнтів, знижуючи вартість безготівкової валюти. З одного боку, це стимулює все більше українців купувати валюту саме у безготівковій формі, що спрямовує частину попиту з готівкового ринку на безготівковий. З іншого, частина придбаної таким чином валюти зрештою опиняється на готівковому ринку у вигляді пропозиції, адже різниця курсів навіть дозволяє трохи заробити на таких операціях. Не думаю, що цей механізм є сильно розповсюджений, але певний вплив на курсові тренди чинить й він", — каже Анна Золотько.

На думку Антона Курінного, дилера департаменту глобальних ринків ОТП Банку, зараз готівковий курс рухається за міжбанком, але доволі стримано та повільно, можливо, і трохи штучно, бо і великі гравці, і населення притримують валюту до нових соціальних виплат (зарплати працівникам, соціальна допомога тощо).

Експерти не виключають, що протягом листопада-грудня гривня буде девальвувати в бік позначки 40 гривень за долар Фото: Наталія Богута

"Готівковий ринок у дефіциті гривневого ресурсу, тому різкого росту ми не побачимо. Після руху на 37,5 грн/дол. курс відбився назад, на 37,75-37,8 грн/дол., зокрема через те, що і міжбанк зупинився на 36 грн/дол.США і пішов стримано у зворотній бік. Скоріш за все, готівка та безготівковий ринок будуть зберігати розрив між котируваннями", — вважає експерт.

Уникати серйозних коливань на готівковому ринку вдається не лише завдяки дозволу громадянам купувати безготівкові долари та євро, але й завдяки відсутності хаотичних коливань на міжбанківському ринку, кажуть фахівці. До того ж, населення не проявляє ажіотажного попиту на валюту зараз.

Сильним стримуючим чинником є безготівкові канали купівлі валюти населенням. Вже 47 установ з 64 платоспроможних банків пропонують клієнтам купити безготівкову валюту

"Готівковий курс зараз формується з огляду на міжбанк з додаванням до курсу в середньому 1-1,5% від міжбанківського курсу. Не виключаємо, що коливання курсів може бути більш динамічним, як у бік зростання, так і в бік зменшення. Однак якісь різки стрибки вгору чи пірнання вниз малоймовірні. Збільшення можливостей громадян купувати валюту (конвертаційні депозити, збільшення лімітів на придбання готівки в банках тощо) до певної міри вдовольнили попит та тримають готівкові курси на "осяжній" відстані від курсів міжбанку", — розповів Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Тим часом, станом на 15 листопада у банках України курс продажу доларів знаходиться на рівні 37,6-38,05 гривень за долар.

Нагадаємо, тривалий час протягом 2023 року гривня на готівковому ринку укріплювалась — з початку року гривня зміцнилась з 40,7 грн/дол. у січні до 37,5 грн у серпні 2023 року.

Раніше Фокус писав, що прогнози курсу на рівні 39-40 грн/$ мають всі передумови для здійснення, але залишається питання часу: коли саме гривня вийде на такі позначки.