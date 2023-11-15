Які країни планують скоротити допомогу українським біженцям, — ЗМІ (інфографіка)

Біженці з України за кордоном отримали соціальні виплати та користуються всебічною підтримкою від різних держав. Рада ЄС 20 вересня погодилася на продовження тимчасового захисту для біженців до 4 березня 2025 року, але програми допомоги в окремих країнах починають згортатися.

За даними ООН, у країнах Європи зафіксовано 5,9 мільйона біженців з України. Деякі країни планують поступово скорочувати для них допомогу. Зміни будуть стосуватися соціальних виплат, умов надання житла та працевлаштування. Видання "Слово і діло" 15 листопада опублікувало відповідну інфографіку.

Які країни планують скоротити допомогу українським біженцям Фото: slovoidilo

Біженці з України у Польщі

Польща, як повідомили в уряді, планує наступного року поступово скасовувати соціальну підтримку для українців – сімейні пільги, безкоштовний доступ до шкіл та медичного обслуговування та інші.

Наразі українці можуть безкоштовно проживати у місцях тимчасового розміщення лише протягом перших 120 днів з моменту приїзду до країни, далі потрібно покривати 75% вартості житла. Виключенням є вразливі категорії громадян.

Також українці мають лише 30, а не 90 днів на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).

Біженці з України у Німеччині

У Німеччині з 2024 року скоротять виплати всім біженцям, щоб знизити навантаження на місцеві бюджети й скоротити кількість мігрантів, які не шукають роботу, а живуть лише на допомогу. Право на соціальну допомогу претенденти на притулок зможуть отримати лише після трьох років отримання урізаної допомоги, а не через півтора року.

Крім того, Німеччина стимулюватиме переміщених осіб шукати роботу: одержувачі допомоги Bürgergeld (фінансової допомоги по безробіттю) будуть зобов'язані щонайменше раз на шість тижнів повідомляти про свої зусилля з працевлаштування. Їм також пропонуватиме роботу спеціальна агенція, у разі відмови можуть скоротити виплати.

Біженці з України у Чехії

Чехія планує наступного року скоротити термін безкоштовного розміщення переміщених осіб зі 150 днів до 120 або до 90 днів. Українським дітям також можуть скасувати окрему дату зарахування до дитсадка чи школи, і для них не створюватимуть спеціальних класів.

Біженці з України в Ірландії

За словами прем'єра Лео Варадкара, щотижня до Ірландії приїжджають до 800 громадян України, а державними програмами користуються близько 100 тисяч осіб.

Ірландія хоче обмежити безкоштовне розміщення переміщених осіб з України у державному житлі трьома місяцями. Обов'язок платити за житло і зміну соціальних виплат уряд збирається запровадити до кінця року. Також місцевий уряд планує розглянути скорочення соціальних виплат українцям. За підрахунками місцевих чиновників, близько 14 тисяч українських біженців є працездатними, а зміна соціальних виплат може заохотити людей більше працевлаштовуватися. Наразі щомісячна допомога становить понад 800 євро на людину.

Біженці з України у Швейцарії

Уряд Швейцарії збирається спростити працевлаштування українських біженців. У планах — відмовитися від видачі обов'язкових дозволів на роботу, які оформляє місцева влада. Зазначається, що з початком повномасштабної війни у Швейцарії діє спеціальна програма захисту українців "Статус S". Станом на кінець жовтня 2023 року активний "S-статус" у Швейцарії мали майже 66 тисяч українців. Федеральна рада має намір протягом 2024 року подвоїти частку українських біженців, які мають постійну роботу — до 40%. Мета влади також полягає в тому, щоб біженці менше завантажували систему соціального забезпечення. Після того, як зміни наберуть чинності, українцям у Швейцарії потрібно буде лише повідомляти владі про факт свого працевлаштування.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що Європейський Союз подовжив тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 року. Міграційна служба України попросила уряди інших держав не інтегрувати українських біженців, оскільки в майбутньому вони не захочуть повертатися на Батьківщину.