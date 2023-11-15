Оформити житлові субсидії стане ще простіше: що змінилося для українців

Завдяки нововведенню знизяться бюрократичні бар'єри для громадян, які хочуть оформити субсидію, а сама процедура відбуватиметься простіше.

Кабінет Міністрів дозволив Пенсійному фонду України (ПФУ) призначати житлові субсидії українцям на основі їхніх декларацій, де є інформація з адресою місця проживання. Таким чином оформлення допомоги буде спрощено, повідомив у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Він пояснив, що тепер Пенсійний фонд призначатиме виплати за декларативним принципом, якщо в заяві про призначення та надання житлової субсидії вказано адресу домогосподарства. За словами Мельничука, нововведення спростить процедуру отримання субсидій, оскільки знизяться бюрократичні бар'єри для населення.

Ключова зміна, яку впровадив уряд — Пенсійний фонд тепер відповідає за ідентифікацію адрес домогосподарств, які отримують житлові субсидії. Раніше цим займалися постачальники або виконавці комунальних послуг.

Також було відкориговано логіку ідентифікації переліку доступних житлово-комунальних послуг за адресою домогосподарства. Так, Кабмін дозволив продовжувати термін розгляду спрощеної заяви на призначення субсидії на десять робочих днів, якщо є необхідність провести додаткову перевірку претендента на надання допомоги.

Зазначається, що наразі близько 1,3 мільйона сімей в Україні отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. У жовтні середній розмір наданих субсидій становив близько 760 гривень на одне домогосподарство.

Нагадаємо, отримати субсидію в застосунку "Дія" стане ще легше завдяки новій послузі. Її вже тестують, а коли впровадять на постійній основі, то подати заяву можна буде всього за 10 хвилин.

Також Фокус писав, що нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про плани підвищити субсидії для тих громадян, які опалюють будинки твердим паливом. Так, максимальну субсидію на придбання дров і вугілля мають підвищити з 7 тисяч до 16,2 тисячі гривень.