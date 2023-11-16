Подалі від РФ: Сербія домовилася з Азербайджаном про нові поставки газу

Паливо з Азербайджану надходитиме до країни трубопроводом Болгарія-Сербія, який планують ввести в експлуатацію найближчим часом.

Сербія, яка не підтримує санкції ЄС проти Росії і продовжує купувати газ у країни-агресора, домовилася з Азербайджаном про збільшення поставок природного газу. Так, країна хоче закупити 400 мільйонів кубометрів уже 2024 року. Про це пише агентство Reuters.

Азербайджанське паливо надходитиме в республіку газопроводом Болгарія-Сербія, який запрацює найближчим часом. Будівництво трубопроводу, за допомогою якого Сербії, як очікується, вдасться знизити залежність від російського газу, почалося в лютому. Його довжина становитиме 170 км, з них 109 км пройдуть територією Сербії. Ним можна буде щорічно прокачувати близько 1,8 млрд кубометрів газу.

За словами міністра гірничодобувної промисловості та енергетики Дубравки Джедович-Ханданович, за допомогою нової угоди посилиться роль Сербії як транзитної країни. А в майбутньому, за її словами, Белград збільшить обсяги закуповуваного у Баку газу.

Зазначається, що Сербія щорічно споживає 3,2 мільярда кубометрів газу, з яких 2 млрд кубометрів припадають на російський експорт. Республіка хоче диверсифікувати джерела постачання, щоб забезпечити власну енергобезпеку.

"Азербайджан розглядається Європою як альтернативне джерело імпорту енергоносіїв на тлі глибоких політичних розбіжностей із Москвою через повномасштабне вторгнення в Україну і різке скорочення закупівель російського газу", — ідеться в публікації.

Тим часом, у Міністерстві енергетики Азербайджану зазначили, що Сербія стала вже восьмим європейським клієнтом країни. Раніше про співпрацю з країною в енергетичній сфері домовилися Італія, Греція, Болгарія, Румунія, Грузія, Туреччина та Угорщина.

Нагадаємо, що комерційне постачання газу в Європу Азербайджан розпочав ще 2020 року. Згідно з угодою, Трансадріатичним газопроводом Азербайджан зобов'язався протягом 25 років щорічно постачати в Європу понад 10 мільярдів кубометрів газу. При цьому близько 8 мільярдів кубометрів отримує Італія, майже по два мільярди кубометрів — Греція і Болгарія, а решту обсягу експортують на сусідні ринки.

Також зазначимо, що влітку 2022 року Євросоюз запропонував Азербайджану збільшити імпорт природного газу до 20 мільярдів кубометрів.