Спростити міграційну політику: чому для відновлення Україні доведеться запрошувати мігрантів

Щоб відбудуватися після завданих Росією руйнувань, Україні може забракнути не лише грошей, а й трудових ресурсів. Адже навіть повернення мігрантів не закриє потребу в кадрах. Тож уряд уже зараз має працювати над міграційною політикою, кажуть опитані Фокусом фахівці.

Україна може зіткнутися з дефіцитом робочої сили після війни. Про це пише Фокус у новій статті "Мільярди на відбудову. Як Україні відновити зруйноване Росією та звідки взяти на це гроші".

Згідно з дослідженням EasyBusiness, до 2,7 млн вимушених мігрантів схиляються до того, щоб залишитися за кордоном. Україні важливо повернути їх додому. "Повернення вимушених мігрантів є важливим для забезпечення швидкого та стійкого економічного відновлення України, зважаючи на потенційний дефіцит робочої сили після перемоги", — зауважили автори.

2,7 млн українських біженців можуть залишитися за кордоном, свідчить дослідження Фото: DW

Попри те, що 83% серед дорослих вимушених мігрантів складають жінки, їх повернення важливе для відбудови зруйнованої бойовими діями інфраструктури. "Жіночий ресурс також дуже необхідний – жінки вже засвоїли купу чоловічих професій", — зауважила Фокусу керівниця напряму рекрутингу та Executive search порталу GRC.ua Наталія Слинько.

На думку авторів дослідження, найбільш успішним міжнародним кейсом, який варто Україні взяти до уваги, є досвід Ізраїлю з репатріації євреїв. "Україна може використовувати механізми та стимули, що були використані Ізраїлем (безкоштовний квиток до країни, фінансова допомога, субсидії на оренду житла, медичне страхування, субсидії на освіту, податкові кредити та знижки, нижчі ставки іпотеки тощо). Важливою є комунікаційна підтримка та забезпечення постійного зв’язку та інформування українських вимушених мігрантів щодо можливостей та переваг повернення в Україну", — сказано в ньому.

Дефіцит кадрів закрити нашими мігрантами, які повернуться з-за кордону, не вдасться. Бракуватиме більше 4 млн робочих рук

Однак навіть повернення наших співвітчизників з-за кордону може не закрити потребу в кадрах. "Нам не вистачатиме більше 4,5 млн трудових ресурсів. А вже ми маємо таку ситуацію, що при великій кількості вакансій — величезне безробіття — воно структурне: вимагаються ті професії, яких не вистачає. Не впевнена, що повернення громадян вирівняє цей процес. Нам потрібно буде дуже багато рук. А маючи і травмоване ментально, і фізично суспільство, нам цього просто може не вистачити", — переконана Слинько.

На думку експертів, аби подолати дефіцит кадрів, Україні варто нарощувати роботизацію виробництва Фото: Getty Images

Тож Україна має робити ставку на роботизацію виробництва. "Нам потрібні такі технології, інвестиції, де використовується менше робочої сили, тобто з робототехнікою і т.д. Це має бути критерій для інвесторів. Нам потрібна така нова техніка, такі інвестиції, які б не потребували додаткової робочої сили, натомість подвоювали результат обробки українських ресурсів", — сказав Фокусу соціолог Віктор Небоженко.

Україна має реформувати юстицію, перш ніж запроваджувати проєкти із залучення іммігрантів, каже юрист

Крім того, вже зараз варто напрацьовувати програми із залучення громадян інших країн. "Держава сьогодні намагається сприяти залученню мігрантів з інших країн до України, але потрібно розуміти, що поки тривають бойові дії, масово іноземці в нашу країну приїжджати не будуть. А після того, як закінчиться війна, щоб успішно реалізовувати міграційну політику, потрібно створити сприятливі умови для життя в Україні", — сказав Фокусу керівний партнер Evrika Law Андрій Шабельніков. На його думку, Україні варто:

акцентувати на своїх перевагах та можливостях , зокрема для жителів з країн, що стикаються з екологічними проблемами або соціальними труднощами;

, зокрема для жителів з країн, що стикаються з екологічними проблемами або соціальними труднощами; запровадити систему міграційних балів (points-based system) — ввести критерії щодо віку й навичок мігрантів, які б дозволяли отримати дозвіл на проживання без обмежень та затяжних бюрократичних процедур;

(points-based system) — ввести критерії щодо віку й навичок мігрантів, які б дозволяли отримати дозвіл на проживання без обмежень та затяжних бюрократичних процедур; запровадити електронне подання документів — рішення мають ухвалюватися автоматично алгоритмом;

— рішення мають ухвалюватися автоматично алгоритмом; розгорнути центри підготовки та навчання для мігрантів як за кордоном, так і в Україні для навчання мови, ознайомлення з українським законодавством тощо.

"Якщо реалізувати успішно всі ці 4 елементи, Україна зможе залучити трудових мігрантів з інших країн. Проте варто памʼятати, що успіх міграційної політики буде напряму залежати від реформування юстиції в країні, яка забезпечує права та свободи, включаючи захист приватної власності громадян. А тому спочатку потрібно реформувати органи юстиції, а потім вже проводити зміни до міграційної політики держави", — наголосив юрист.

Нагадаємо, Німеччина спростила процес отримання німецького громадянства. На думку експертів, подібні законодавчі ініціативи в країнах Європи можуть вплинути на подальші рішення українців не повертатися додому, якщо війна затягнеться.

Також Фокус писав, що мігранти за перше півріччя 2023-го переказали в Україну 5,7 мільярда доларів. Найбільше коштів надійшло з Італії, США Ізраїлю, Німеччини та Ірландії.