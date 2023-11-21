"Попереджувальна акція": українські перевізники влаштували мітинг на кордоні з Польщею (фото)

За словами одного з учасників акції, дії польських колег "обурюють", оскільки вони створюють для України перепони в такий складний час.

Члени громадської організації "Міжнародні автомобільні перевізники України" організували мітинг на пункті пропуску "Краковець — Корчова" у відповідь на блокування кордону польськими перевізниками. Про це пише "Укрінформ" 21 листопада.

"Сьогодні — це попереджувальна акція — відповідь на блокування ключових автошляхів польськими протестувальниками", — заявив голова організації "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич.

Повідомляється, що до місця проведення мітингу прибуло понад 30 вантажівок. За словами організаторів акції, через російську агресію всі опинилися в складній ситуації, проте проблеми потрібно вирішувати разом.

"Нас обурюють дії польських колег, оскільки в цей складний час замість того, щоб підтримати Україну, вони створюють перепони", — додав Михалевич.

Мітинг українських перевізників на кордоні з Польщею Фото: Укрінформ Мітинг українських перевізників на кордоні з Польщею Фото: Укрінформ Мітинг українських перевізників на кордоні з Польщею Фото: Укрінформ Мітинг українських перевізників на кордоні з Польщею Фото: Укрінформ Мітинг українських перевізників на кордоні з Польщею Фото: Укрінформ

Українські водії наголошують, що ситуація на українсько-польському кордоні шкодить економіці обох сторін. Учасники акції зазначили, що не збираються блокувати рух авто і не перешкоджатимуть роботі пункту пропуску. Їхня мета полягає в тому, щоб привернути увагу польських колег і донести до них деструктивні наслідки блокади кордону.

За даними журналістів, мітинг триватиме до 21 години. Очікується, що якщо польські перевізники не відреагують, то акції будуть повторюватися.

Ситуація на кордоні: що відомо

Нагадаємо, 14 листопада речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко повідомив, що переговори з Польщею щодо ситуації на кордоні ні до чого не призвели і польські перевізники продовжують блокувати українські вантажівки на трьох основних напрямках.

Крім того, 16 листопада словацькі перевізники долучилися до страйку польських колег і перекрили зі свого боку перехід "Вишнє Нємецьке — Ужгород". Організував протест "Союз автомобільних перевізників Словаччини".

Пізніше, 20 листопада, ЗМІ повідомили, що в Польщі до страйку перевізників на кордоні з Україною мають намір долучитися фермери, що може поставити під загрозу доставку гуманітарної допомоги українцям.