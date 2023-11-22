Експорт нафти з Росії різко впав до тримісячного мінімуму, — Bloomberg (інфографіка)

На тлі скорочення морських поставок, знижується і заробіток Кремля. Так, щотижневі доходи від експортних мит на нафту знизилися до найнижчого рівня за два місяці.

Російський експорт нафти морем у листопаді скоротився до найнижчого рівня з серпня 2023 року. Скорочення поставок відбувається напередодні зустрічі міністрів у форматі ОПЕК+, яка відбудеться найближчими вихідними. Очікується, що під час переговорів буде обговорено дотримання умов скорочення видобутку "чорного золота". Про це пише агентство Bloomberg.

Росія скоротила морські перевезення нафти Фото: Bloomberg

Зазначається, що Москва скоротила нафтовий експорт після різкого зростання поставок у жовтні. Так, до 19 листопада з російських портів відвантажували близько 2,7 мільйона барелів нафти на добу — це на 580 тисяч барелів на добу менше, порівняно з переглянутим показником за період до 12 листопада. Це наймасштабніше зниження за останні 4 місяці.

Журналісти пишуть, що на початку серпня в Кремлі говорили, що РФ віддаватиме на експорт не більше 300 тисяч барелів нафти на добу.

"Цю політику було підтверджено на початку листопада. Група виробників нафти ОПЕК+, яку спільно очолюють Росія і Саудівська Аравія, зустрінеться у Відні 26 листопада, щоб обговорити, як реагувати на погіршення ситуації на нафтовому ринку, а також встановити цілі видобутку на першу половину 2024 року", — ідеться в публікації.

Водночас середній чотиритижневий потік знизився до 3,23 мільйона барелів на добу, що приблизно на 200 тис. барелів на день нижче за показник за період до 12 листопада.

"Щотижневі доходи Кремля від експортних мит на нафту впали до найнижчого рівня за два місяці, причому падіння обсягів частково компенсувалося підвищенням мита в листопаді", — ідеться в матеріалі.

ОПЕК+ і скорочення видобутку нафти

ОПЕК+, до якої входять країни Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і провідні союзники, включно з Росією, скорочує видобуток із 2022 року, що, на думку альянсу, є попереджувальним заходом для підтримки стабільності ринку.

Саудівська Аравія, яку вважають лідером ОПЕК, вперше зважилася добровільно скоротити видобуток у липні цього року. Це робилося в рамках ширшої угоди щодо обмеження поставок, узгодженої деякими членами ОПЕК+ ще у квітні.

У вересні королівство заявило, що продовжить додаткове добровільне скорочення до кінця року і переглядатиме це рішення щомісяця. Незабаром приклад Саудівської Аравії наслідувала і РФ, яка заявила, що не відмовляється від добровільного скорочення поставок сирої нафти і нафтопродуктів на 300 тисяч барелів на добу. Очікується, що цих обмежень Москва дотримуватиметься до кінця 2023 року

Тим часом червневе рішення ОПЕК+ вже обмежує поставки до 2024 року.

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року діє ембарго на імпорт морської нафти з Росії, яке запровадив Європейський Союз. А країни G7 та Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.