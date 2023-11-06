Нафти стане менше: у РФ вирішили добровільно скоротити експорт на світовий ринок

За словами віце-прем'єра РФ Олександра Новака, наступного місяця відбудеться аналіз ринку, після чого в Кремлі вирішуватимуть, скорочувати чи збільшувати обсяг поставок "чорного золота"

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Країна-агресор Росія продовжить політику обмеження зарубіжних поставок на фти і нафтопродуктів на 300 тисяч барелів на день до кінця грудня 2023 року. Про це повідомило агентство Bloomberg.

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Цей захід є додатковим до добровільного скорочення видобутку на 500 тисяч барелів на добу, раніше оголошеного Росією у квітні цього року, яке триватиме до кінця грудня 2024-го. За словами віцепрем'єра РФ Олександра Новака, наступного місяця відбудеться аналіз ринку, після чого в Кремлі вирішуватимуть, скорочувати чи збільшувати обсяг поставок "чорного золота".

Зазначається, що заява Москви про свою готовність скорочувати видобуток і постачання нафти разом зі своїм союзником по ОПЕК+ Саудівською Аравією, прозвучала в той момент, коли російські нафтові потоки перевищили запланований рівень.

"Добровільне скорочення покликане посилити заходи, вжиті країнами ОПЕК+ з метою підтримки стабільності та балансу нафтових ринків", — сказав російський чиновник.

Тим часом ціни на нафту помірно зростають. Так, від початку торгової сесії вранці 6 листопада марка Brent подорожчала на 0,65% — до 85,44 долара за барель, а сорт WTI додав у ціні на 0,78% і тепер коштує 81,14 долара за барель.

Зазначимо, що середня ціна на основну марку російської нафти Urals у січні — серпні поточного року знизилася в 1,45 раза порівняно з показником аналогічного періоду 2022 року і становила 56,58 долара за барель. Крім того, у першому півріччі 2023 року нафтогазові доходи Росії обвалилися майже на 50%.

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Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що у США вже розробляють план, який дасть змогу ще більше контролювати стелю цін на російську нафту. Так, Мінфін країни розглядає можливість запровадити нові обмеження проти тих, хто обходить санкції та купує "чорне золото" з РФ.

Також нагадаємо, що російська нафта все одно потрапляє на європейський ринок попри жорсткі міжнародні санкції. За даними ЗМІ, та ж Німеччина, яка підтримує Україну у війні з РФ, купує нафту агресора в Казахстані за допомогою компанії Rosneft Deutschland, дочірнього підприємства "Роснефти".