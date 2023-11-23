Мікрокредити в Україні: Рада змінила правила нарахування відсотків від МФО

Голова НБУ наголосив, що те, як сьогодні надаються мікрокредити — це "нехтування прав споживачів, підштовхування їх до боргової ями, надприбуткова бізнес-модель для фінустанов, яка фактично калічить життя людей".

Верховна Рада 22 листопада ухвалила закон, який передбачає обмеження максимальної ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день. Про це повідомляє голова Національного банку України Андрій Пишний у Facebook.

Пишний наголосив, що необхідність трансформації ринку небанківських послуг, насамперед у сегменті мікрокредитування, назріла вже давно.

"Те, як сьогодні надаються мікрокредити — це фактичне нехтування прав споживачів, підштовхування їх до боргової ями, надприбуткова бізнес-модель для фінустанов, яка фактично калічить життя людей", — додав голова НБУ.

Як зазначив Пишний, сьогодні є явний перегин на користь кредитора, а це робить абсолютно цивілізовану фінансову послугу, яка має допомагати людям у різних життєвих обставинах, непідйомним борговим ярмом, яке тисне і на споживача, і часто на усю його родину.

Які нововведення має ухвалений закон:

Запроваджує граничну вартість кредиту. Тобто будуть встановлені граничні розміри процентних ставок — не більше 1% на день.

"Ми дійдемо до цього показника поетапно упродовж 8 місяців: перші 4 місяці ставка 2,5%, наступні 4 місяці — 1,5%, а далі — не більше 1%. Сьогодні ці цифри нічим не обмежені і іноді сягають тисяч відсотків річних", — йдеться у повідомленні.

Дасть можливість НБУ встановлювати мінімальні вимоги до перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній, що дозволить якісно зменшити боргове навантаження на одного позичальника. Тому "нічні кредити за 1 хвилину" залишаться в минулому.

Забороняє кредитору в односторонньому порядку автоматично продовжувати строк користування кредитом.

"Адже споживач через неуважність може не знати, що вже пішов, так би мовити, на наступне коло, а кредитор не спішить про це повідомляти. Усі платежі мають бути озвучені споживачеві", — пояснює голова НБУ.

А також закон передбачає додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог.

"Обійти вимоги закону нікому не вдасться", — наголосив Пишний.

Закон про мікрокредити: деталі

Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №9422 про обмеження ставок за мікрокредитами.

Законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг підтримали 255 парламентаріїв.

Автори документа стверджують, що його ухвалення є зобов'язанням України перед Міжнародним валютним фондом.

"Парламент прийняв в цілому законопроєкт від Нацбанку №9422 про обмеження ставок мікрокредитувальників", — написав народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, фахівці зазначили, що після кризи на ринку мікрокредитування на початку великої війни з Росією, щомісяця українці беруть 650 тисяч мікропозик. Фокус розбирався, скільки українці вже заборгували фінансовим організаціям.

Також нагадаємо, що парламент у червні 2023 року ухвалив законопроєкт № 9051, в якому пропонується під час воєнного стану і в 30-денний термін після його скасування, запровадити обов'язкову реструктуризацію зобов'язань споживачів за кредитами, які не забезпечені заставою.