"Готові ліквідувати наслідки": киян попередили про можливі відключення світла

Синоптики прогнозують потужні пориви вітру в українській столиці. У ДТЕК закликали громадян триматися якомога далі від ліній електропередачі.

У Києві можливі відключення світла 23 і 24 листопада у зв'язку зі складними погодними умовами, зокрема сильними поривами вітру. Про це йдеться на сторінці "ДТЕК Київські електромережі" у Facebook.

Повідомляється, що синоптики прогнозують мокрий сніг, з переходом у дощ і пориви вітру до 20 м/с. Це може призвести до аварій в енергомережі.

"Наші фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди", — заявили в ДТЕК.

У компанії також нагадали, що подібні погодні умови можуть призвести до падіння дерев і обриву проводів. У зв'язку з цим громадян закликали в ці дні триматися якомога далі від ліній електропередачі.

У ДТЕК попередили про можливі відключення світла в Києві Фото: Скриншот

Нагадаємо, 22 листопада директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що відключення електроенергії можуть повернутися в Україну вже цієї зими навіть без масованих атак з боку Росії. Він підкреслив, що причиною можуть стати погодні умови.

У НЕК "Укренерго" 23 листопада повідомили, що ситуація в українській енергосистемі залишається складною, оскільки населення наростило споживання електроенергії через суттєве похолодання. Енергетики закликали українців рідше користуватися потужними електроприладами.