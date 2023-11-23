Новий податковий режим для таксистів і кур'єрів: коли він запрацює в Україні

У Верховній Раді розповіли, чи розглядатимуть новий законопроєкт, у якому таксистам, няням і кур'єрам пропонують платити податки без реєстрації ФОП.

Проєкт закону №10166, в якому описано ідею впровадити новий податковий режим для неофіційно зайнятих осіб з базовою ставкою 6% від доходу, навряд чи знайде підтримку серед депутатів у парламенті. Про це сказала в інтерв'ю РБК-Україна голова бюджетного комітету Верховної ради Роксолана Підласа.

За її словами, шанси на те, що за цей законопроєкт проголосують — мінімальні.

"Його вже називають: "Стригти кур'єрів Гловою". Я думаю, що в цього законопроєкту мінімальні шанси на ухвалення", — сказала вона.

У чому суть нового законопроєкту

Головна перевага нового податкового режиму — знижена ставка і максимальна автоматизація. Це означає, що банк буде автоматично списувати зі спеціального рахунку підприємця суму, яка необхідна для сплати податку. Про це писав Фокус у новій статті "Всім вийти з тіні: чому в Раді пропонують кур'єрам, швеям і таксистам платити новий податок".

Одним з авторів закону №10166 є перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

"Метою законопроєкту є створення умов для отримання додаткового, нерегулярного або незначного доходу без реєстрації фізичною особою підприємцем під час здійснення окремих видів діяльності (у сфері надання послуг) шляхом запровадження спеціального режиму для сплати податку на доходи такими фізичними особами", — ідеться в пояснювальній записці до проєкту.

Використовувати новий режим оподаткування можна буде:

якщо не використовується праця найманих працівників;

якщо обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 153 розміри мінімальної заробітної плати (у 2023 році це — 1 025 100,00 грн.);

якщо особа здійснює розрахунки за виконані роботи або надані послуги виключно з використанням реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій, за винятком осіб, які провадять окремі види діяльності виключно шляхом отримання доступу до цифрових платформ та повідомили оператора цифрової платформи про застосування спеціального режиму оподаткування доходів.

Новим податковим режимом, як передбачалося, зможуть користуватися деякі представники зі сфери послуг. Це кінологи, няні, медсестри, особи, які здійснюють догляд за хворими, зайняті роботою по дому, кур'єри, водії таксі, сантехніки та електрики, майстри-ремонтники, фотографи. Загалом у проєкті 20 видів діяльності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ОП вирішили відмовитися від податкової реформи, в рамках якої мають знизитися ставка ПДВ, податок на прибуток і податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%. Причина: у МВФ нововведення вважають недоцільним. Також Фокус розповідав, як у Кабміні хочуть вирішити проблему з блокуванням ПДВ-накладних.