Удар для РФ: грецькі судноплавні компанії припинили транспортування російської нафти, — ЗМІ

Навіть "тіньового флоту" тепер може бути недостатньо для перевезення всієї російської нафти, зазначають журналісти.

Три великі грецькі судноплавні компанії, які протягом десятиліть допомагали з експортом російської нафти, припинили її транспортування, щоб уникнути санкцій США, які було накладено на окремих перевізників нафти з РФ. Про це повідомляє Reuters.

Компанії Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers транспортували російську нафту протягом десятиліть і продовжували це робити, коли більшість інших західних компаній відмовилися від цього, щоб уникнути санкційних ризиків.

Як зазначає джерело, такий розвиток подій є ударом для Росії, оскільки звужує кількість судноплавних компаній, готових транспортувати російську нафту споживачам в Азії, Туреччині, на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці.

Що відомо про нафтоперевізників

Понад 100 нафтовими танкерами володіють компанії Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers. Такий арсенал здатний охоплювати майже весь експорт нафти з російських європейських портів Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ обсягом приблизно 10 мільйонів тонн на місяць або 2,4 мільйона барелів на день.

Як пише Reuters, один із трейдерів заявив, що "тіньового флоту" може виявитися недостатньо для перевезення всієї російської нафти.

Тим часом, за заявою Вашингтона, США готуються до вживання жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

Як повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен, Сполучені Штати очікують від судноплавних компаній з 30 країн інформацію щодо сотні суден, які підозрюють у транспортуванні нафти з РФ із перевищенням цінової стелі.

Також у США вважають, що причин для занепокоєння через нафту РФ немає. Обмеження ціни на нафту для Росії, яке наприкінці 2022 року запровадили США і союзники за повномасштабне вторгнення в Україну, знизило доходи Кремля.

Ще влітку 2023 року з'явилася інформація, що на європейському континенті майже ніхто не цікавиться російською нафтою. З цієї причини морський експорт сирої нафти в липні скоротився до 104 тисяч барелів на добу. Судна з російською нафтою майже завжди прямували до Болгарії.