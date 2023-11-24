"Є план Б": в Міненерго сподіваються, що вдасться уникнути відключень світла взимку (відео)

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що противник намагається знищити максимальну кількість об'єктів. У відомстві сподіваються, що вдасться уникнути відключень електроенергії взимку.

Російська Федерація щоденно атакує енергосистему України. Втім, наразі говорити про масовані удари поки зарано. Про це 24 листопада розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, поки не було таких масованих атак, які були минулого року.

"Тобто вони щоденно атакують енергосистему, це правда. Намагаються знищити максимальну кількість об'єктів", — зазначив Герман Галущенко.

Він нагадав, що 2022-го першого масованого удару по енергетичній інфраструктурі України ворог завдав 10 жовтня, коли окупанти випустили близько сотні ракет по об'єктах генерації. "Усе, що можна було зробити максимально, нами зроблено", — сказав Галущенко.

У міністерстві сподіваються, що вдасться уникнути відключень електроенергії взимку, хоча є план "Б" із застосуванням графіків відключень.

"Вони розроблені (графіків відключень — ред.), відбувалися відповідні тренування по всім регіонам, з точки зору, як мають діяти кожна конкретна область, або кожен конкретний регіон. У разі застосування графіків, вони доведені всім і вони всі знають, як ці графіки застосовувати. Ключове те, що ми винесли з минулої зими, при розробці таких графіків ми виходи з максимальної справедливості", — зазначив очільник Міненерго.

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що в Міненерго спростували публікації ЗМІ про зміну тарифу на світло. З 1 січня 2024 року в Україні не буде зростати тариф на електропостачання, а заяви в медіа про це є "спотвореними", запевнили у відомстві.