Україна хоче відкрити на кордоні з Польщею додаткові пункти пропуску для вантажівок

За словами заступника глави Мінагрополітики Тараса Висоцького, блокада кордону завдала значної шкоди українським експортерам, які були змушені їхати через більш далекі шляхи для дотримання договорів про постачання товарів.

Україна запропонувала Польщі відкрити додатковий пункт пропуску для порожніх вантажних автотранспортних засобів. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

За його твердженням, розглядається ідея відкриття принаймні одного додаткового пункту пропуску. Однак у майбутньому Україна сподівається на відкриття кількох подібних пунктів. Це дасть змогу прискорити рух вантажних автотранспортних засобів в обидва боки та полегшить роботу як українських, так і польських перевізників.

Він також підкреслив, що позиція України та Європейської Комісії щодо подій на польському кордоні збігається: вони не відповідають заявленим цілям.

"Ми бачимо факти, коли гуманітарні вантажі не пропускаються. Тому йдеться про порушення базових міжнародних конвенцій у частині вільного пересування критичних товарів", — сказав Висоцький.

Чиновник заявив, що цей аргумент також буде представлений на майбутніх переговорах між українським і польським урядами, запланованих на суботу.

Також він підтвердив, що блокада кордону завдала шкоди українським експортерам, які були змушені для дотримання договорів про постачання товарів їхати через більш далекі обхідні шляхи.

"Сподіваємося, що в підсумку цей страйк завершиться, і сума втрат не сягне мільйонів євро", — резюмував Висоцький.

Фокус раніше писав, що польські перевізники незадоволені "демпінгом" українських колег, які обвалюють ринок дешевими цінами на свої послуги.