Три компанії-перевізники російської нафти з Греції виключені зі списку "спонсорів війни", — НАЗК

Компанії раніше перевозили нафтопродукти РФ, що дозволяло наповнювати бюджет держави-терориста та фінансувати російську агресію проти українського народу.

Три грецькі компанії-перевізники Thenamaris Ships Management Inc., TMC Tankers LTD та Minerva Marine виключені з переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення ухвалили після того, як компанії припинили транспортування російської нафти. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Відомство надало статус "спонсорів війни" п’яти грецьким компаніям, серед яких були і Minerva Marine, TMS Tankers та Thenamaris. Це відбулося влітку 2022 року. Організації транспортували нафтопродукти та російську нафту, що дозволяло наповнювати бюджет держави-терориста та фінансувати російську агресію проти українського народу.

Голова НАЗК Олександр Новіков зазначив, що Росія завжди використовувала енергоносії як збою. Особливо це стосується нафти. Такі ресурси дозволяли впливати РФ на інші держави, попри запроваджені санкційні механізми. З його слів, йдеться не тільки про доброчесність та відповідальність таких компаній, але й можливість не потрапити під санкції.

"В першу чергу, це послаблює економічні спроможності військової машини агресора", – пояснив він.

У НАЗК нагадали, що раніше вже було виключено з відповідного списку світову ірландську Peninsula Petroleum Limited, яка постачає паливо для суден. Фахівці готові провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку кожної окремої компанії.

Нагадаємо, 21 листопада розслідувачі заявили, що Росії вдається обходити санкції та отримувати важливі деталі для вертольотів Мі-8 з Чехії. Вони потрапляють до РФ завдяки компаніям з Індії та Казахстану.