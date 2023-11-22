"Це маячня": ветеран АТО Брест розвінчав міф про мікрочіпи з пралок у російських дронах (відео)

На думку ветерана, узагальнені санкції щодо країни не працюють взагалі, тому потрібні лише адресні обмеження.

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Ветеран АТО Мартін Брест розвінчав міф про "мікрочіпи з пральних машин" у російській техніці, назвавши це "маячнею". Про це він розповів в ефірі "5 каналу".

"Ці історії, що вони (росіяни. — Ред.) розбирають пральні машини, щоб виламати чіп для БПЛА. Це фігня. Це марення. Все в них нормально. Працюють американські мікросхеми, працюють індійські. Так, це виходить дорожче, але вони це знаходять", — уточнив Брест.

І додав: невідомо, хто закинув чутки, що росіянам складно налагодити виробництво військової техніки, що Росія зіштовхнулася з нестачею деталей через санкції.

"Насправді це звідти — чмоні, мобіки, виробництво з г***на і палок. Нам, українцям, доволі складно називати росіян росіянами, ми постійно щось собі надумуємо. А все почалося через презирство до російської армії", — говорить ветеран.

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І підкреслює, що для нинішньої ситуації досить вдало підходить фраза із радянського минулого: "Ворог сильний і підступний".

Брест розповів, що росіяни навчилися правильно вкладати свої гроші, які просто течуть у них з-під землі — газ, нафта. Вони купують все, що потрібно, бо загальні санкції щодо країни не працюють взагалі.

"Працюють лише адресні санкції, наприклад, на прізвище Рогозін. Просто береться пакет грошей, перетинається кордон і в РФ відвантажується все необхідне для виробничої лінії", — констатує Брест.

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На запитання журналістки, якщо ворог сильний, то які ж ми, українці, ветеран АТО відповів, що ми вперті і здебільшого дуже розумні.

"До прикладу. Підприємство, яке розпочало працювати практично з "нуля", при цьому не мало жодних серйозних skills для виробництва БПЛА, менш ніж за рік робить ударний безпілотник з нормальною дальністю", — констатує ветеран.

При цьому зауважує, що така робота в Росії і коштувала б значно дорожче, і тривала не менше 3-5 років.

На думку Мартіна Бреста, потрібно припинити говорити про те, що ми не готувалися до війни, і лаяти на всі боки будь-яку владу, бо нікому від цього не легше.

"Зараз у нас легкий плюс, якщо буде мінус — полетять ракети", — підкреслив ветеран АТО.

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Нагадаємо, Фокус писав, що 6 листопада гендиректор "Укроборонпрому" висловився й щодо розробки ОТРК "Сапсан". З його слів, ракетна програма є надсекретною, але зазначив, що люди працюють та вмотивовані.

Крім того, Фокус повідомляв, що державний концерн "Укроборонпром" розпочав серійне виробництво нових ударних далекобійних безпілотників, які мають кращі технічні та функціональні характеристики, ніж іранські дрони-камікадзе Shahed.