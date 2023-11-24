"У надзвичайних випадках": в Черкасах енергетики склали графіки відключень світла (відео)

За словами директора структурного підрозділу Юрія Батуріна, черкаські енергетики намагалися врахувати всі можливі сценарії. У надзвичайних випадках застосовуватимуть графіки відключень світла, їх є кілька.

Черкаські енергетики вже склали та затвердили графіки відключень світла. Застосовуватимуть їх лише у разі дефіциту енергоресурсів або у випадку аварій. Про це 24 листопада розповів директор відокремленого структурного підрозділу "Черкаські енергетичні мережі" Юрій Батурін в інтерв’ю "Суспільному".

За його словами у 2023 році енергетики Черкаської області намагалися врахувати всі можливі сценарії щодо відключень електроенергії. У надзвичайних випадках застосовуватимуть графіки відключень світла, їх є кілька.

"Це графіки погодинного відключення (які застосовувалися минулого року — ред.); розроблені і узгоджені графіки обмеження по потужності, а також графіки аварійних відключень, які будуть залежати від поточної ситуації в енергосистемі України", — розповів Батурін.

Він зазначив, що застосовувати графіки будуть у випадку дефіциту енергоресурсу або у разі аварійних ситуацій. Наразі ці графіки навіть не публікують, бо достеменно не знають, якими будуть обсяги дефіциту потужностей.

"Коли була розбудова енергетичних мереж, ніхто не розраховував, що може бути таке лихо в нашій державі. Тому графіки враховують на даний час все. Обладнання, яке розраховане на певний цикл певного періоду часу, торік значно "підсіло". Ті відключення, які були, сильно вплинули на певне обладнання. Бо відключень було не три-чотири за тиждень, а по п'ять-шість", — розповів директор структурного підрозділу "Черкаські енергетичні мережі".

Якщо кожен не поставиться до цього з розумінням, відключення можуть бути через те, що не витримуватиме обладнання, додав він.

Що кажуть у Міненерго

24 листопада розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, що Російська Федерація щоденно атакує нашу енергосистему. Втім, наразі говорити про масовані удари поки зарано. Він сподівається, що вдасться уникнути відключень електроенергії взимку, хоча є план "Б" із застосуванням графіків відключень."Вони розроблені (графіків відключень — ред.), відбувалися відповідні тренування по всім регіонам, з точки зору, як мають діяти кожна конкретна область, або кожен конкретний регіон. У разі застосування графіків, вони доведені всім і вони всі знають, як ці графіки застосовувати.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що відбувається в енергосистемі України. В компанії "Укренерго" заявили про наявний дефіцит в енергосистемі, а Міненерго збирається перевірити, чому сім блоків теплових електростанцій терміново пішли в аварійний ремонт. Тим часом, експерти радять підготуватися – зимовий період буде із відключеннями споживачів.