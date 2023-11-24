За допомогою холодильника: в "Укренерго" пояснили, як заощадити на електриці під час морозів
Заощадити на світлі реально. Із потеплінням графік споживання електрики зменшився, однак до вихідних на українців чекає похолодання, тож і лайфгаки від "Укренерго" із заощадження електроенергії будуть доречними.
За прогнозом погоди в Україні 26-27 листопада очікуються буревії та мороз. Отже для енергосистеми похолодання знову створить складнощі: стрімке зростання споживання й, відповідно, збільшення навантаження. Як заощадити на електриці у власних оселях та не створювати критичного навантаження на мережу "на котиках" пояснила пресслужба "Укренерго"
За словами фахівців, свідоме ощадливе споживання — звичка,що допоможе не лише зберегти кошти, але й допомогти енергосистемі України, яка все ще відновлюється після масованих атак ворога минулої зими.
"Не перегодовуйте графіка": як споживати електроенергію ощадливо
Зменшити рахунок за спожите світло можна за допомогою власного холодильника.
Фахівці надали поради, які дозволять зменшити ресурси.
- Тримайте температуру повітря в приміщенні в діапазоні 18-20 градусів. При високих температурах холодильник споживає значно більше електрики.
- Не встановлюйте холодильник біля газової плити та опалювальних приладів.
- Не встановлюйте холодильник під прямим сонячним промінням.
- Періодично розморожуйте холодильник.
- Подбайте заздалегідь про продукти, які необхідно розморозити, та поставте їх у загальну камеру холодильника.
- Не ставте в холодильник гарячу їжу.
Пресслужба запропонувала наочно порівняти графіки споживання електрики влітку і зараз за допомогою котиків. На обох графіках видно, що споживання електроенергії відбувається нерівномірно і має піки.
"Нагадаємо, хто такий кіт Графік. Насправді графік споживання електроенергії у холодну пору року візуально нагадує кота. Його вушка — це піки споживання, коли енергосистема найбільше потерпає від перенавантаження. Проміжок між вухами — зменшення споживання вдень", — пояснили фахівці.
"Укренерго" закликає громадян свідомо споживати електроенергію в період з 9:00 до 19:00, а з 17:00 до 19:00, тобто в години максимальних навантажень, "особливо уважно ставитися до свідомого споживання".
Нагадаємо, українські оператори мобільного зв'язку теж вкладають мільйони в енергонезалежність мереж.
Раніше оператори розповідали Фокусу про належну підготовку до складної зими і виділення сотень мільйонів гривень на підтримку стабільного зв'язку.
Тим часом у НБУ пояснили, як працюватимуть банки без світла.Якщо наступної зими в Україні знову почнуться перебої з електрикою через ракетні обстріли ЗС РФ, то більше ніж половина банківських відділень по всій країні однаково працюватимуть.