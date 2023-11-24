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За допомогою холодильника: в "Укренерго" пояснили, як заощадити на електриці під час морозів

Дар'я Денисова
Фото: колаж Фокус | Як заощадити на електроенергії під час морозів

Заощадити на світлі реально. Із потеплінням графік споживання електрики зменшився, однак до вихідних на українців чекає похолодання, тож і лайфгаки від "Укренерго" із заощадження електроенергії будуть доречними.

За прогнозом погоди в Україні 26-27 листопада очікуються буревії та мороз. Отже для енергосистеми похолодання знову створить складнощі: стрімке зростання споживання й, відповідно, збільшення навантаження. Як заощадити на електриці у власних оселях та не створювати критичного навантаження на мережу "на котиках" пояснила пресслужба "Укренерго"

За словами фахівців, свідоме ощадливе споживання — звичка,що допоможе не лише зберегти кошти, але й допомогти енергосистемі України, яка все ще відновлюється після масованих атак ворога минулої зими.

"Не перегодовуйте графіка": як споживати електроенергію ощадливо

Зменшити рахунок за спожите світло можна за допомогою власного холодильника.

Фахівці надали поради, які дозволять зменшити ресурси.

  • Тримайте температуру повітря в приміщенні в діапазоні 18-20 градусів. При високих температурах холодильник споживає значно більше електрики.
  • Не встановлюйте холодильник біля газової плити та опалювальних приладів.
  • Не встановлюйте холодильник під прямим сонячним промінням.
  • Періодично розморожуйте холодильник.
  • Подбайте заздалегідь про продукти, які необхідно розморозити, та поставте їх у загальну камеру холодильника.
  • Не ставте в холодильник гарячу їжу.

Пресслужба запропонувала наочно порівняти графіки споживання електрики влітку і зараз за допомогою котиків. На обох графіках видно, що споживання електроенергії відбувається нерівномірно і має піки.

"Нагадаємо, хто такий кіт Графік. Насправді графік споживання електроенергії у холодну пору року візуально нагадує кота. Його вушка — це піки споживання, коли енергосистема найбільше потерпає від перенавантаження. Проміжок між вухами — зменшення споживання вдень", — пояснили фахівці.

Порівняння графіку споживання електрики в Україні з потеплінням
Фото: Укренерго

"Укренерго" закликає громадян свідомо споживати електроенергію в період з 9:00 до 19:00, а з 17:00 до 19:00, тобто в години максимальних навантажень, "особливо уважно ставитися до свідомого споживання".

Нагадаємо, українські оператори мобільного зв'язку теж вкладають мільйони в енергонезалежність мереж.

Раніше оператори розповідали Фокусу про належну підготовку до складної зими і виділення сотень мільйонів гривень на підтримку стабільного зв'язку.

Тим часом у НБУ пояснили, як працюватимуть банки без світла.Якщо наступної зими в Україні знову почнуться перебої з електрикою через ракетні обстріли ЗС РФ, то більше ніж половина банківських відділень по всій країні однаково працюватимуть.