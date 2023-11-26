Ризик існував: в "Укренерго" пояснили, як ЗС РФ ледь не влаштували блекаут в Києві

25 листопада в столиці планували запровадити відключення світла, поки бригади енергетиків ліквідовують наслідки масованої атаки БПЛА. Однак Київ зумів прожити цей день без будь-яких графіків.

У Києві 25 листопада планували запровадити графіки відключення електроенергії через нічну атаку ЗС РФ дронами. Внаслідок атаки окупантів відключилися через пошкодження декілька потужних магістральних ліній електропередач, які живлять місто. Про це сказав в етері телемарафону голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, відключення світла для киян планували на період відновлення цих ліній.

"Але нам вдалося цей день пройти без будь-яких графіків відключень, і можу сказати, що вже дві потужні магістральні лінії відновили свою роботу. Зараз такої небезпеки у перерв енергопостачання немає", — сказав він.

Кудрицький додав, що зараз не йдеться про запровадження сталих графіків відключень світла.

"По Києву та області 25 листопада ми були близькі до цього, через руйнування та атаку Shahed. Але наші диспетчери впоралися з ситуацію, а ремонтні бригади швидко відновили важливі лінії. Тому люди не відчули дискомфорту у вихідний день", — підкреслив Кудрицький.

цЗагалом, як зазначив він, магістральна мережа "Укренерго" готова до зимових навантажень. Проблеми з доставкою електроенергії можуть виникати лише у прифронтових регіонах, де росіяни вогнем артилерії постійно пошкоджують енергооб'єкти.

Атака Shahed Києва в ніч на 25 листопада

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час атаки постраждали п'ятеро людей. У різних районах столиці України зафіксовано уламки БпЛА.Так, на території Соломʼянського району внаслідок падіння уламків БПЛА зайнялося приміщення дитсадка. У сусідніх будинках також зафіксували пошкоджені вікна.

Також відомо, що залишки дрона впали на чотириповерховий житловий будинок у Голосіївському районі. Ще один невеликий уламок БпЛА впав у Дніпровському районі. Займання не було.

За інформацією ЗСУ, російські дрони намагалися прорвати повітряний простір столиці з різних напрямків. Аби заплутати роботу української ППО, вони летіли численними групами, але постійно змінювали курс за вектором руху.

Нагадаємо, що унаслідок масованої атаки без електроенергії в Києві тимчасово залишилися 151 житловий будинок, 75 будинків у приватному секторі та 12 установ. Також Фокус інформував, що у Черкасах вже склали та затвердили графіки відключень світла. Енергетики також пояснили, коли будуть їх застосовувати.