Упʼяте за місяць: російські війська атакували ТЕС у прифронтовій області, — ДТЕК

Обладнання теплоелектростанції, що зазнала ударів російських окупантів, серйозно пошкоджено. Яка наразі ситуація зі світлом в прифронтовому регіоні, повідомили в ДТЕК.

Сьогодні вночі, 27 листопада, армія РФ уже впʼяте за місяць обстріляла одну з прифронтових теплоелектростанцій. Унаслідок обстрілів пошкоджено обладнання підприємства. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Обстріл російських окупантів, на щастя, не завдав людських жертв, однак без світла опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

"Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків і докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання", — йдеться в дописі компанії.

Також повідомлено, що фахівці роблять усе можливе для підтримання надійної роботи енергосистеми в регіоні разом із НЕК "Укренерго".

Напередодні, 26 листопада, світло зникло в деяких районах Донецька, у всьому Маріуполі й інших населених пунктах регіону. Також з'явилися перебої з подачею води й теплопостачанням, оскільки окупований Донбас зазнав масованої атаки БПЛА.

Так званий "очільник" регіону повідомив про непросту ситуацію та роботи з відновлення енергосистеми. У низці населених пунктів подачу електрики відновлено.

25 листопада російські окупанти для ударів по території України застосували безпілотники чорного кольору. "Шахеди" були перефарбовані з метою ускладнити їх виявлення в нічному небі.

Також 25 листопада внаслідок масових пусків БПЛА Shahed без електроенергії в Києві залишилися 151 житловий будинок, 75 будинків у приватному секторі та 12 установ.