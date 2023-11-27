Упʼяте за місяць: російські війська атакували ТЕС у прифронтовій області, — ДТЕК
Обладнання теплоелектростанції, що зазнала ударів російських окупантів, серйозно пошкоджено. Яка наразі ситуація зі світлом в прифронтовому регіоні, повідомили в ДТЕК.
Сьогодні вночі, 27 листопада, армія РФ уже впʼяте за місяць обстріляла одну з прифронтових теплоелектростанцій. Унаслідок обстрілів пошкоджено обладнання підприємства. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Обстріл російських окупантів, на щастя, не завдав людських жертв, однак без світла опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.
"Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків і докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання", — йдеться в дописі компанії.
Також повідомлено, що фахівці роблять усе можливе для підтримання надійної роботи енергосистеми в регіоні разом із НЕК "Укренерго".
Напередодні, 26 листопада, світло зникло в деяких районах Донецька, у всьому Маріуполі й інших населених пунктах регіону. Також з'явилися перебої з подачею води й теплопостачанням, оскільки окупований Донбас зазнав масованої атаки БПЛА.
Так званий "очільник" регіону повідомив про непросту ситуацію та роботи з відновлення енергосистеми. У низці населених пунктів подачу електрики відновлено.
25 листопада російські окупанти для ударів по території України застосували безпілотники чорного кольору. "Шахеди" були перефарбовані з метою ускладнити їх виявлення в нічному небі.
Також 25 листопада внаслідок масових пусків БПЛА Shahed без електроенергії в Києві залишилися 151 житловий будинок, 75 будинків у приватному секторі та 12 установ.