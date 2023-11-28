Дякуючи аграріям: в Мінекономіки відрапортували про зростання економіки

Українська економіка демонструє позитивну динаміку завдяки високі врожаї.

У жовтні 2023 року українська економіка зросла на 10,5%. Поорівняно із попереднім, 2022-м, різниця становить ±2%. У підсумку за січень-жовтень зростання економіки оцінюється на рівні 5,5%. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Як стверджує перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко, у жовтні зростання ВВП прискорилось до 10,5% завдяки високій врожайності у сільському господарстві й сприятливій погоді, яка забезпечила високі темпи збирання врожаю.

"Також позитиву додали стабільна ситуація в енергетиці та робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси", — додала вона.

Водночас міністерка перелічила стримуючі фактори зростання економіки.

Значні руйнування інфраструктури та основних фондів. Збереження суттєвих ризиків щодо безпеки. Обмеження експортної логістики. Повільне відновлення ринку праці. Відсутність достатнього власного капіталу, а також доступних кредитних коштів.

"Але загалом позитивні фактори у жовтні переважили баланс впливу на ВВП", — пояснила Юлія Свириденко.

Окрім аграріїв: хто піднімає українську економіку

Відомо, що у жовтні 2023 року найбільш позитивний внесок у ВВП мала сфера послуг, зокрема, сфера державного управління та оборони, фінансування якої є пріоритетним під час війни.

Як зазначили у міністерстві, на другому місці за впливом на зростання економіки опинилась виробнича галузь, яка хоч і понесла суттєві збитки та руйнування під час великої війни з РФ, але демонструє стале відновлення.

"У промисловості відбувається поступове відновлення темпів виробництва в умовах збільшення сировинної бази з боку сільгоспвиробництва, необхідності поповнення запасів вугілля та газу для проходження зимового періоду, стабільної ситуації в енергетиці та інвестиційного попиту з боку бюджетної сфери", — заявила міністерка.

За її словами, прискорюється також будівництво.

Тим часом Фокус вже писав, що українська економіка продовжує підлаштовуватися під умови воєнного часу, а також надавав прогноз від експертів: що буде з економікою далі.

Раніше народні депутати затвердили проєкт Держбюджету на 2024 рік, який свідчить, що надходження обіцяють на рівні 1,768 трильйона гривень, а витрати — 3,35 трильйона.