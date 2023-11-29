Пенсії в Україні: хто отримає доплати до своїх виплат

Додаткову фінансову підтримку отримують пенсіонери, які проживають на територіях бойових дій або мають розмір пенсії менше 3 тис. грн.

В Україні збільшили розмір допомоги для пенсіонерів, які перебувають в особливо важких умовах. Тепер пенсійні виплати, за якої можливе отримання додаткової фінансової підтримки, становить 3250 гривень, що на 250 гривень більше, ніж було встановлено раніше. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) об'єднали свої зусилля в запуску спільного проєкту з метою забезпечення максимальної ефективності в наданні грошової підтримки українським громадянам з боку міжнародних організацій.

Проєкт спрямований на підтримку громадян, які проживають у зоні воєнних дій, з низьким рівнем пенсії та відсутністю інших фінансових допомог від міжнародних організацій. Ця фінансова підтримка надається пенсіонерам, які:

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

мають розмір пенсії менше ніж 3 тис. грн.

24 листопада уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики визначення, яке збільшує граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги з 3000 грн до 3250 грн. Нові умови отримання додаткової соціальної підтримки за рахунок коштів ВПП починають діяти вже в листопаді цього року.

Отже, якщо розмір пенсії у літньої людини відповідає вищевказаним критеріям, то в разі, якщо її щомісячна пенсія становить 2400 гривень, у листопаді їй буде нараховано доплату в розмірі 850 гривень. Для людей із пенсією в розмірі 3000 гривень передбачено додаткову допомогу в розмірі 250 гривень, що є нововведенням порівняно з попередніми періодами, коли за такими пенсіями доплати не виплачувалися.

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