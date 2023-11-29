Пенсії та виплати ВПО: що зміниться з 1 грудня

У грудні на підвищення пенсії можуть розраховувати ті, кому виповниться 70, 75 та 80 років. А ось масову індексацію пенсій потрібно очікувати пізніше. Експерт повідомив, коли в Україні зроблять перерахунок.

Оскільки 2023 року підвищення прожиткового мінімуму не передбачено, очікувати на збільшення пенсій у грудні не варто. Про це пише Фокус у новій статті "Пенсії, субсидії, тарифи, податкові перевірки: що зміниться для українців з 1 грудня".

2023 року було здійснено три етапи підвищення пенсій: у березні провели індексацію виплат понад мільйону українців (майже 20%); 1 квітня пенсіонерам, які працюють і після призначення пенсій продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу, також зробили перерахунок, а ще від 1 липня громадянам, які працювали на держпідприємствах, були науковцями, співробітниками місцевого самоврядування або народними депутатами, теж підвищили пенсії.

За словами керівного партнера Evrika Law Андрія Шабельнікова, оскільки 2023 року підвищення прожиткового мінімуму не передбачено, очікувати на збільшення пенсій у грудні не варто.

Доплати отримають лише ті пенсіонери, яким виповниться 70, 75 та 80 років. Надбавки становитимуть 300, 456, 570 гривень, відповідно.

Коли очікувати індексацію пенсій

За словами експерта, масову індексацію пенсій потрібно очікувати в 2024 році.

Вона буде здійснюватися за новою системою.

Попередньо індиксацію проведуть з 1 березня 2024 року. Згідно із заявами представників уряду, індексацію проведуть за новою бальною системою. Тим часом, згідно з ухваленим кошторисом на наступний рік, вже з 1 січня 2024 року має зрости мінімальна пенсія — з 2 093 гривень до 2 361 гривні.

Хто отримає доплати від ООН

Водночас українські пенсіонери можуть отримати доплату від ООН. Нагадаємо, гроші одержать пенсіонери із регіонів, де тривають активні бойові дії.

Також на допомогу можуть розраховувати люди із пенсією меншою за 3250 гривень.

Ті, хто не одержував гроші з 1 березня 2023 року від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО теж мають право на доплату від Організації Об'єднаних Націй.

Розмір доплати

Скільки грошей отримає той чи інший пенсонер, розрахують в індивідуальному порядку. Розмір доплат становить різницю між фактичною виплатою та 3250 грн. Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, тож подавати заяву не потрібно. Грошова допомога буде перерахована на ті банківські рахунки, на які зазвичай надходять пенсійні виплати, або через Укрпошту.

Українські громадяни, які виїхали за межі країни, до 31 грудня повинні пройти фізичну ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати виплати. Фокус надавав покрокову інструкцію дій на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Чи підвищать виплати переселенцям

У Кабміні змінили низку урядових постанов щодо обліку внутрішньо переміщених осіб та виплат їм держдопомоги.

Якщо людина працездатного віку не працює за відсутності поважних причин, упродовж трьох місяців із дня призначення виплат повинна посприяти своїй зайнятості: працевлаштуватися; подати заяву для отримання гранту на відкриття власної справи; звернутися до служби зайнятості для отримання ваучера на навчання; зареєструватись у службі зайнятості та отримати статус безробітного.

Виплату державної допомоги ВПО на проживання, яка становить три тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і дві тисячі гривень для всіх інших з 1 серпня продовжили автоматично на шість місяців — до лютого 2024-го.

Оскільки з 1 листопада 2023 року допомога стала строковою, тим, хто звернеться по неї в грудні 2023-го, виплату призначать на шість місяців на сім’ю. Для оформлення виплат ВПО тепер має звертатись одна особа від усієї сімʼї, а не кожен член родини окремо.

Експерт пояснив, що під час призначення виплат будуть враховуватися "майнові" критерії.

Чи можуть відмовити у допомозі ВПО

Так, у допомозі можуть відмовити, якщо особа придбала нове авто, з року випуску якого минуло менше п’яти років; має на депозиті в банку загалом понад 100 тис. грн; придбала іноземну валюту, банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, завдяки грошовій допомозі певні категорії українців, які мають статус ВПО, зможуть сплачувати за оренду житла та комунальні послуги протягом 6 місяців. До 10 грудня 2023 року ще є час, щоб зареєструватися і взяти участь у проєкті. Фокус раніше писав, як це зробити.