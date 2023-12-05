"Створює проблеми": посли країн Балтії висловили Польщі демарш через страйк перевізників

За словами прессекретаря МЗС Естонії Бріті Кікас, право водіїв на мітинг поважають, однак зараз це призвело до складної ситуації. Зокрема і для української економіки.

Посли деяких європейських країн висловили Польщі демарш через дії, які пов'язані з блокадою українського кордону. Про це повідомляє видання ERR 5 грудня.

Зазначається, що йдеться про представників країн Балтії. У Варшаві вони висловили своє невдоволення владі, адже вже практично місяць рух вантажівок на кордоні з Україною заблоковано.

У Міністерстві закордонних справ Естонії розповіли, що дійсно це питання порушувалося неодноразово на різних зустрічах. Прессекретарка дипломатичного естонського відомства Бріті Кікас розповіла, що в польській столиці відбувся демарш трьох послів із цього приводу.

"Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми порушуємо це питання з Польщею і сподіваємося, що рішення буде знайдено найближчим часом у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією", — заявила Бріті Кікас.

Крім того, Таллінн продовжить робити все для того, щоб знайти з новим польським урядом рішення, яке всіх би влаштувало. Крім того, найближчим часом польський глава МЗС Шимон Шинковський вель Сенк відвідає Естонію, де питання блокади українського кордону порушиться знову.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що словацькі перевізники зупинили страйк і рух вантажівок знову здійснюється регулярно. За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача, пропуск вантажівок через пункт "Ужгород — Вишнє-Нємецьке" відновився. У ДПСУ підтвердили це.