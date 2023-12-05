Блокада українського кордону: словацькі перевізники зупинили страйк, подробиці

За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача, пропуск вантажівок через пункт "Ужгород — Вишнє-Німецьке" відновився. У ДПСУ підтвердили це.

Related video

У Словаччині припинилася блокада українського кордону місцевими перевізниками, а от польські активісти отримали відмову на свої вимоги від Європейського Союзу. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, понеділок закінчився двома важливими для України новинами. Насамперед, блокаду пункту пропуску зі Словаччиною припинено.

"Пропуск вантажівок через "Ужгород — Вишнє-Нiмецьке" здійснюється у звичайному режимі. Продовжуємо працювати зі словацькими колегами, щоб запобігти подальшим протестам", — ідеться в повідомленні.

Це підтвердили і в Державній прикордонній службі України. Через ситуацію на польському кордоні водії обирають альтернативні маршрути. Станом на ранок 5 грудня зафіксовано 625 вантажних транспортних засобів на кордоні зі Словаччиною.

Друга важлива новина, про яку написав у соціальних мережах Сергій Деркач, стосується рішення ЄС. Єврокомісія не планує вносити зміни до чинної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень. Там висловили готовність відстоювати транспортний безвіз.

"Вдячний державам-членам ЄС, які сьогодні підтримали Україну і відстоювали питання Угоди про лібералізацію. Працюємо далі — щоб отримати головну новину з польського кордону", — підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Офісі президента пояснювали, чи заважає страйк польських перевізників поставкам зброї. За словами Михайла Подоляка, організаторами протестів виступає праворадикальна партія "Конфедерація", але вони висловлюють претензії не до України, а до Брюсселя.